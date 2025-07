"Nous ne pouvons pas accéder à ceux qui ont le plus besoin de nous et accomplir nos devoirs” a déclaré dans une interview avec la chaîne britannique BBC News, Juliette Touma, directrice de la communication de l'Agence de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens dans le Proche-Orient (UNRWA).

Elle a affirmé que "les restrictions d'accès imposées, les fournitures limitées et les bombardements intensifs continus empêchent l'UNRWA de fournir de l'aide."

"Vous ne pouvez pas livrer de l'aide sous un ciel rempli de frappes aériennes", a-t-elle pointé.

Israël a bombardé la bande de Gaza par voie aérienne et terrestre, imposé un siège et lancé une offensive terrestre en représailles à une attaque transfrontalière du groupe palestinien Hamas le 7 octobre.

Selon les autorités sanitaires de Gaza, au moins 18 800 Palestiniens, principalement des enfants et des femmes, ont été tués depuis lors, et 51 000 ont été blessés lors des attaques israéliennes.

Le bilan des morts israéliens dans l'attaque du Hamas s'élève à 1 200, tandis que plus de 130 otages sont toujours détenus par le groupe palestinien à Gaza, selon les chiffres officiels.