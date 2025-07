La ministre française des Affaires étrangères a appelé dimanche dès son arrivée en Israël à une "nouvelle trêve immédiate et durable" dans la bande de Gaza, son homologue israélien qualifiant tout appel au cessez-le-feu "d'erreur".

Paris est préoccupé "au plus haut point" par la situation à Gaza et appelle à une "nouvelle trêve immédiate et durable", a déclaré Catherine Colonna à l'issue d'un entretien avec Eli Cohen dès sa sortie d'avion à Tel-Aviv.

"Trop de civils sont tués", a-t-elle ajouté devant les journalistes.

De son côté, Eli Cohen a réitéré la position du gouvernement israélien selon laquelle un appel au cessez-le-feu est une "erreur", un "cadeau pour le Hamas.

Outre des entretiens officiels, la ministre devrait également rencontrer des familles d'otages français dans le cadre de sa visite. Elle se rendra ensuite en Cisjordanie puis au Liban.

La France a "condamné" samedi un bombardement israélien dans la bande de Gaza ayant causé la mort d'un agent du ministère français des Affaires étrangères et a exigé que "tout la lumière soit faite" sur ce drame "dans les plus brefs délais".

Le ministère de la Santé de Gaza a fait état vendredi de 18.800 morts dans les bombardements israéliens, majoritairement des femmes, des enfants et des adolescents.

Les bombardements israéliens ont laissé une grande partie de l’enclave en ruines et l'ONU estime qu'1,9 million de Gazaouis ont été déplacés par la guerre.

Cette semaine, les Nations Unies ont prévenu que la faim et le désespoir poussant les habitants à s'emparer de l'aide humanitaire risquaient de conduire à un "effondrement de l'ordre civil".