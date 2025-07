Selon un sondage de l’Université hébraïque publié dimanche, plus de la moitié des Israéliens sont opposés à l’annexion de la bande de Gaza et au retour des implantations d’Israël abandonnées en 2005.

D’après les conclusions de cette enquête, menée auprès de plus de 1 800 personnes entre les 7 et 9 décembre, 56 % des Israéliens s’opposent à une telle politique à long terme, contre 33 % en faveur et 11 % incertains.

Israël s’est retiré de la bande de Gaza en 2005 et a démantelé les implantations qui s’y trouvaient, pour laisser le territoire sous contrôle de l’Autorité palestinienne. Le Hamas a pris le contrôle de Gaza en 2007 et aucune élection n’a eu lieu depuis.

Le sondage de l’Université hébraïque révèle aussi qu’environ 23 % des Israéliens seraient favorables à l’idée qu’une coalition d’États arabes modérés supervise les affaires à Gaza dans l’immédiat d’après-guerre, 22 % favorables à un régime militaire israélien et 18 % favorables à une force internationale. 18 % pencheraient en faveur de l’annexion de Gaza par Israël, et seulement 11 % seraient d’accord pour le retour de l’Autorité palestinienne.

Washington s’est déjà dit favorable au retour d’une “autorité palestinienne revitalisée”, alors que Netanyahu a dit son opposition à ce que l’Autorité palestinienne prenne le contrôle de Gaza après la guerre contre le Hamas.

L’Autorité palestinienne s’est dite favorable à un retour à Gaza, pour autant que cela participe à une résolution politique globale de la question palestinienne, avec une solution à deux États.

