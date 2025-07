Les Congolais de RDC ont commencé à voter mercredi pour des élections générales. Près de 44 millions d'électeurs inscrits, sur un total d'environ 100 millions d'habitants, sont appelés à élire non seulement leur président, mais aussi leurs députés nationaux et provinciaux et, pour la première fois, leurs conseillers communaux.

Le président sortant, Félix Tshisekedi, se représente face à une opposition morcelée, dans un climat politique et sécuritaire très tendu.

Ce Mercredi a été décrété chômé et payé et, comme lors des précédentes élections, les frontières sont fermées et les vols intérieurs suspendus de 00H00 à minuit.

Les bureaux ouvrent de 06H00 à 17H00 locales.

Si des électeurs sont encore dans des files d'attente à 17H00, le bureau concerné restera ouvert jusqu'à ce qu'ils aient voté, a assuré la Commission électorale nationale indépendante. (Céni).

Plus de 100.000 candidats sont sur les rangs pour les quatre scrutins, avec 75 000 bureaux de vote. Le président de la Céni, Denis Kadima, a promis mardi soir la "transparence" du processus, avec un suivi "en temps réel" de la compilation des résultats.

L'élection se déroulera en un seul tour, nécessitant une majorité simple des voix pour l'emporter.

L’enjeu n’est pas seulement la légitimité de la prochaine administration. Les conflits électoraux congolais déclenchent souvent des troubles violents aux conséquences potentiellement lourdes .

Lire aussi: Elections en RDC 2023 : Ces faits importants à savoir - TRT Afrika