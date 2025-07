Les informations émanent d'une conversation téléphonique avec ses homologues britannique, David Cameron, français, Catherine Colonna, et allemande, Annalena Baerbock, comme l'indique un communiqué diffusé jeudi par le Département d'État américain.

Il a réitéré l'engagement des États-Unis en faveur de la création d'un "État palestinien indépendant".

Au cours de cet entretien, Blinken a souligné "l'importance de fournir l'aide humanitaire à Gaza le plus rapidement possible, de réduire les pertes civiles et d'empêcher une nouvelle escalade des tensions dans la région".

Blinken a également condamné les attaques des Houthis contre des navires en mer Rouge et a appelé à la coopération dans le domaine de la sécurité maritime.

Le groupe Houthi cible les navires exploités par des sociétés israéliennes ou transportant des marchandises vers et depuis Israël lorsqu'ils traversent le détroit de Bab al-Mandab, "en solidarité avec la bande de Gaza", en proie à une guerre dévastatrice depuis le 7 octobre dernier.

Au cours de l’entretien, les ministres ont également discuté de la question de l'aide à l'Ukraine.