Le ministre du Développement social de l’Autorité palestinienne, Ahmed Majdalani, a appelé à la création d'un fonds social arabe pour répondre aux besoins de plus de 350 000 familles directement touchées par les opérations militaires israéliennes dans la bande de Gaza.

Lire aussi: Gaza sous la menace de la famine et des épidémies, avertit l’ONU (trtfrancais.com)

S'exprimant lors d’un discours dans le cadre de la 43ème session ordinaire du Conseil des ministres arabes des Affaires sociales au Caire en Égypte, il a jeté la lumière sur la situation de “catastrophe humanitaire” qui prévaut dans l’enclave palestinienne.

“Aujourd'hui, nous parlons d'une véritable catastrophe humanitaire, car le système de santé s'est effondré dans la bande de Gaza, plus de 70% des hôpitaux et centres de santé ont cessé de fonctionner et le système de protection sociale s’est effondré“, a-t-il souligné.

Ahmed Majdalan a poursuivi que “l'objectif principal de l'agression israélienne est de rendre la bande de Gaza non viable, car l'occupation a détruit toutes les infrastructures. Environ 263.000 logements endommagés et 52.000 logements complètement anéantis”.

Il a souligné que “le nombre de camions entrant dans la bande de Gaza, pour les ravitaillements en nourriture ou fournitures médicales, était de 4 630 camions, en dessous des besoins. Le nombre de boulangeries est passé de 217 à 21, provoquant une grave pénurie de pain, alors qu’on déplore des milliers de personnes portées disparues”.

Un constat qui rejoint celui du chef de l’UNRWA, l’agence de l’ONU pour les réfugiés palestiniens. “Je n'ai jamais rien vu de cette ampleur “, s’est indigné Philippe Lazzarini.

Dans ce contexte, le ministre de la Santé à Gaza a annoncé, mercredi, un nouveau bilan de 20.000 morts palestiniens dont 8000 enfants et 6200 femmes. 1200 Israéliens sont morts depuis le 7 octobre dernier.