"Toutes les personnes détenues arbitrairement doivent être libérées", a réclamé la directrice régionale de l'ONG, Heba Morayef, dans un communiqué, soulignant "la nécessité d'une enquête indépendante" sur des exactions présumées infligées aux Palestiniens de Gaza.

Des leaders d’opinion et ONG de défense de droits humains ont exprimé leur vive inquiétude et indignation la semaine dernière après la diffusion d'images de dizaines de Palestiniens arrêtés dans la bande de Gaza, montrés en sous-vêtements dans un terrain vague, les yeux bandés et les mains enchaînées, sous la garde de soldats israéliens.

Depuis le début de la guerre israélienne contre Gaza, au moins 20.000 personnes ont été tuées, majoritairement des femmes, des enfants et des adolescents, selon le ministère de la Santé du Hamas.

Environ 1200 israéliens ont perdu la vie dans l’attaque menée par le mouvement Hamas contre Israël, selon un bilan revu à la baisse.

Amnesty a également réclamé une nouvelle fois la libération "immédiate et sans condition de tous les otages", rappelant que l'enlèvement de civils constitue un crime de guerre.

Lire aussi: Gaza: le Procureur de la CPI promet de faire triompher la justice (trtfrancais.com)