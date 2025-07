"Le quinquennat d'Emmanuel Macron, c'est un naufrage politique et moral. Le Titanic avait commencé à couler avec la réforme des retraites, là on touche le fond avec cette loi qui quelque part incarne l'alliance entre le monde de l'argent et l'idéologie (...) xénophobe d'extrême droite", a déclaré Sophie Binet au micro de RMC.

Annonçant "des initiatives qui commencent à s'organiser sur tout le territoire et dans les prochaines semaines", Binet a indiqué que "la CGT avec un maximum d'organisations syndicales, associatives, de personnalités, travaille à des actions d'ampleur pour permettre de monter justement qu'on ne se reconnaît pas dans cette France lepénisée".

Et de poursuivre : "C'est ce qu'il faut faire partout chacune et chacun, nous devons prendre nos responsabilités. Je me félicite qu'un ministre ait annoncé qu'il démissionnait du gouvernement (Aurélien Rousseau, ministre de la Santé, NDLR), j'espère qu'il sera suivi par d'autres, parce que c'est un moment de vérité, un point de basculement".

Pour rappel, la loi asile et immigration a été largement adoptée mardi soir à l’Assemblée nationale avec 349 voix favorables et 186 voix contre. Plus tôt dans la soirée, le texte de loi adopté en commission mixte paritaire (CMP) avait également été plébiscité par le Sénat avec 214 voix pour et 114 voix contre.

L’adoption de ce texte, qui penche très à droite depuis sa modification par la CMP, plonge désormais l’Exécutif dans une impasse alors que l’aile gauche de la majorité n’a, en partie, pas voté pour.

La loi, telle qu’elle vient d’être adoptée, a été soumise mercredi au Conseil constitutionnel pour en vérifier la validité.