Le Programme alimentaire mondial a indiqué jeudi qu’un ménage sur quatre à Gaza est maintenant confronté à une faim extrême et qu’il y a un risque de famine si l'accès à une nourriture adéquate, à de l'eau propre, à des services de santé et d'assainissement n'est pas assuré.

"26 % des habitants de Gaza (soit 576 600 personnes) ont épuisé leurs ressources alimentaires et leur capacité d'adaptation et sont confrontés à une faim catastrophique", indique le PAM dans un communiqué.

Par ailleurs, le dernier rapport d'analyse de la sécurité alimentaire du PAM pour Gaza indique que l'ensemble de la population de Gaza (environ 2,2 millions de personnes) est en situation de crise ou d'insécurité alimentaire aiguë.

Le rapport insiste également sur le fait qu'il existe un risque de famine dans les six prochains mois si la situation actuelle de conflit intense et d'accès limité à l'aide humanitaire perdure.

Le document explique notamment que beaucoup d'adultes ne s’alimentent pas pour que les enfants puissent manger

"Le PAM a mis en garde contre cette catastrophe imminente depuis des semaines.

Malheureusement, sans l'accès sûr et régulier que nous demandions, la situation est désespérée. Le PAM réitère son appel à un cessez-le-feu humanitaire. Le monde doit s'unir pour sauver des vies", a martelé la directrice exécutive du PAM, Cindy McCain.

Israël a mené des bombardements intenses et une offensive terrestre dans la bande de Gaza depuis l'attaque du 7 octobre par le Hamas, tuant au moins 19 667 Palestiniens, principalement des femmes et des enfants, et en blessant 52 586 autres, selon les autorités sanitaires de l'enclave.

L'assaut israélien a laissé Gaza en ruines, la moitié des logements du territoire côtier ayant été endommagés ou détruits, et près de 2 millions de personnes ayant été déplacées dans l'enclave densément peuplée en raison des pénuries de nourriture et d'eau potable.

Près de 1 200 Israéliens auraient été tués dans l'attaque du Hamas, tandis que plus de 130 otages sont toujours en captivité.