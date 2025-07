“La faim est présente partout, la famine menace à Gaza”, a écrit le chef de l’OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus, sur X.

Le chef de l’OMS a précisé que quatre ménages sur cinq dans le nord de Gaza et la moitié des ménages déplacés dans le sud passent des jours et des nuits sans manger.

“C'est déchirant. Ce conflit prolongé bloque l'accès tant nécessaire à la nourriture et à d'autres aides humanitaires vitales”, a-t-il déploré.

Ghebreyesus a exhorté la communauté internationale à améliorer immédiatement la sécurité alimentaire en accélérant le flux d'aide vers Gaza pour stopper la famine.

Depuis le 7 octobre, l'armée israélienne mène une guerre destructrice à Gaza, entraînant 20 057 décès et 53 320 blessures, la plupart d'entre eux étant des enfants et des femmes. Cela a causé des dégâts immenses aux infrastructures et une catastrophe humanitaire sans précédent, selon des sources palestiniennes et internationales.