Le secrétaire d'État américain Antony Blinken et le ministre israélien de la Défense Yaov Gallant ont discuté des initiatives actuelles visant à accélérer la libération des otages restants et à accroître l'aide humanitaire aux civils palestiniens dans la bande de Gaza.

"Le secrétaire d'État Blinken et le ministre de la Défense Gallant ont discuté des efforts déployés pour faciliter la libération de tous les otages restants et pour accroître le niveau de l'aide humanitaire apportée aux civils palestiniens à Gaza", a déclaré le porte-parole du département d'État, Matthew Miller, vendredi, au lendemain de l'entretien téléphonique entre les deux chefs d'État.

Le plus haut diplomate américain a souligné l'importance de prendre des précautions pour éviter une escalade des conflits et des tensions, en particulier en Cisjordanie et au Liban.

Réaffirmant qu'Israël "doit prendre toutes les mesures possibles" pour éviter de blesser des civils, M. Blinken a, dans ce sillage, souligné "l'engagement des États-Unis à promouvoir des mesures tangibles vers la réalisation d'un futur État palestinien".

Israël mène une campagne militaire d’une intensité inouïe sur la bande de Gaza depuis l'attaque du 7 octobre par le Hamas, tuant au moins 20 057 Palestiniens, principalement des femmes et des enfants, et en blessant 53 320 autres, selon les autorités sanitaires de l'enclave.

L'assaut israélien a laissé Gaza en ruines, la moitié des logements du territoire côtier ayant été endommagés ou détruits, et près de 2 millions de personnes ayant été déplacées dans l'enclave densément peuplée en raison des pénuries de nourriture et d'eau potable.

Près de 1 200 Israéliens auraient été tués dans l'attaque du Hamas, tandis que plus de 130 otages sont toujours en captivité.