Ses remarques interviennent après qu'un groupe de terroristes a tué, tard vendredi, six soldats turcs et blessé un autre près de la frontière au nord de l'Irak.

Les terroristes du PKK se terrent souvent de l'autre côté de la frontière dans le nord de l'Irak pour planifier des attaques en Turquie.

Exprimant ses condoléances pour la mort des soldats, Erdogan a annoncé qu'après l'attaque, 12 terroristes avaient été "neutralisés" dans la zone d'opération turque Griffe dans le nord de l'Irak, ainsi qu'au nord de la Syrie.

Au cours de sa campagne terroriste de plus de 35 ans contre la Turquie, le PKK, classé comme organisation terroriste par la Turquie, les États-Unis et l'UE, est responsable de la mort de plus de 40 000 personnes, y compris des femmes, des enfants et des nourrissons.