Le ministre turc de la Défense nationale Yasar Guler a réaffirmé la détermination de la Turquie à poursuivre les opérations de lutte contre le terrorisme "jusqu'à ce que les terroristes sanguinaires disparaissent de cette géographie".

Plus de 2 150 terroristes du PKK ont été "neutralisés" depuis le 1er janvier, a révélé Yasar Guler lors d’une déclaration aux pilotes turcs qui ont mené des frappes aériennes samedi dans le nord de l'Irak et de la Syrie dans le but d'éliminer des terroristes.

"Aucun membre perfide d'une organisation terroriste ne peut échapper à l'emprise de nos soldats héroïques", a affirmé M. Guler, ce dimanche.

Ces remarques ont été faites après que 12 soldats turcs ont été tués et six autres blessés par des terroristes du PKK dans le nord de l'Irak.

Les terroristes du PKK/YPG se cachent souvent à la frontière turque, dans le nord de l'Irak et de la Syrie, où ils préparent des attaques contre les forces turques ou les populations locales.

La Turquie a lancé l'opération Griffe-Serrure en avril de l'année dernière pour cibler les fiefs du groupe terroriste PKK dans les régions de Metina, Zap et Avasin-Basyan dans le nord de l'Irak, situées près de la frontière turque.

"Les opérations se poursuivront avec une approche offensive inflexible jusqu'à ce que les terroristes sanguinaires disparaissent de cette géographie, quels que soient ceux qui les soutiennent, dans un contexte d'escalade de la violence et de la pression", a précisé M. Guler.

Au cours de sa campagne de terreur de plus de 35 ans contre la Turquie, le PKK - inscrit sur la liste des organisations terroristes par la Turquie, les États-Unis et l'Union européenne - a été responsable de la mort de plus de 40 000 personnes, dont des femmes, des enfants et des nourrissons.

Les opérations dans le nord de l'Irak et de la Syrie

Les forces de sécurité turques ont "neutralisé" 16 terroristes dans le nord de l'Irak, dans la région de l'opération Griffe-Serrure, ainsi que l’a annoncé samedi le ministère de la Défense nationale ; ce qui signifie que les terroristes en question se sont rendus, ont été tués ou ont été capturés. Et ce, après que 12 soldats turcs ont été tués au cours de deux jours d'attaques terroristes.

Le ministère a ajouté qu'une opération aérienne avait été menée à 19h00 GMT (22h00 heure locale) sur des cibles terroristes dans le nord de l'Irak et de la Syrie, et qu'un total de 29 cibles, y compris des grottes, des abris et des entrepôts utilisés par les terroristes, avaient été détruites.

L'affiliation des terroristes n'a pas été précisée, mais le groupe terroriste PKK est connu pour être actif dans la région. Les terroristes du PKK se cachent souvent de l'autre côté de la frontière, dans le nord de l'Irak, pour préparer des attentats en Turquie.

Les cibles ont été détectées comme abritant des terroristes responsables des attaques, y compris des membres importants, et de nombreux terroristes ont été neutralisés, a ajouté le communiqué.