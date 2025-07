D’après des informations relayées par la presse israélienne et saoudienne, l’Égypte a proposé une nouvelle offre de paix assortie de la libération des otages israéliens détenus par le Hamas et le Jihad islamique à Gaza.

La proposition de paix égyptienne ambitionne de mettre définitivement fin au conflit en trois phases.

La première phase consisterait en une trêve de deux semaines, prorogeable à trois ou quatre reprises, en échange de la libération de 40 otages –femmes, mineurs et hommes âgés et malades.

De son côté, Israël libérerait 120 prisonniers palestiniens condamnés pour leur soutien au Hamas et présentant le même profil. Les combats cesseraient, les chars israéliens se retireraient et l’aide humanitaire entrerait dans Gaza.

La deuxième phase consisterait en un “dialogue national palestinien” sous l’égide de l’Égypte. L'objectif serait de mettre fin à la division entre factions palestiniennes – spécialement l’Autorité palestinienne et le mouvement Hamas – afin de former un gouvernement en Cisjordanie et à Gaza chargé de veiller à la reconstruction de l’enclave et préparer des élections parlementaires et présidentielles palestiniennes.

La troisième et dernière phase comprendrait un cessez-le-feu total, la libération des derniers otages israéliens, y compris des soldats. Israël libèrerait aussi en échange des prisonniers palestiniens affiliés au Hamas ou au Jihad islamique palestinien incarcérés pour atteinte à la sécurité en Israël, – y compris ceux arrêtés après le 7 octobre pour “terrorisme”. Le nombre de prisonniers à libérer resterait à déterminer. Cette dernière phase envisage le retrait des forces israéliennes de la bande de Gaza et le retour chez eux des Gazaouis déplacés du nord de l’enclave palestinienne.

D’après la presse israélienne, Tel Aviv ne s’est pas encore prononcé sur ce plan qui pourrait ouvrir la voie à des négociations, alors que le Hamas et le Jihad Islamique examinent déjà l’offre de paix égyptienne.

Lire aussi: Gaza: les chefs du Hamas et du Jihad au Caire pour négocier une nouvelle trêve (trtfrancais.com)