Le ministre israélien des Affaires stratégiques, Ron Dermer, est attendu ce mardi à Washington pour des réunions à la Maison Blanche et au Département d'État au sujet des plans d'Israël visant à réduire à terme la guerre et à passer à une opération de faible intensité à Gaza, ont déclaré à Axios deux responsables israéliens et américains.

Les réunions que Dermer, le plus proche confident du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, mènera auront lieu dans un contexte de tensions croissantes entre l'administration Biden et le gouvernement israélien sur la fin de la phase de haute intensité de la guerre et les scénarios de l’après-guerre, a rapporté le site d’information.

Dermer devrait rencontrer le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, Jake Sullivan, le secrétaire d'État Antony Blinken et des membres du Congrès, a déclaré un haut responsable israélien.

Dermer devrait également débattre des plans d'Israël pour la phase de faible intensité de la guerre, que les responsables israéliens prévoient de démarrer d'ici la fin janvier, et de la manière dont les affaires civiles à Gaza seront gérées au cours de la longue phase de transition à venir, a annoncé le responsable israélien.

Il a ajouté que Dermer discuterait aussi du scénario de Netanyahu concernant le futur de Gaza une fois la guerre terminée, notamment la question de l’administration de l'enclave à long terme.

L’administration Biden a déclaré publiquement qu’elle souhaitait que l’Autorité palestinienne joue un rôle dans la gouvernance de Gaza dans une conjoncture post-Hamas. Netanyahu avait précédemment rejeté cette idée, mais ces dernières semaines, Dermer et d'autres responsables israéliens ont commencé à envisager dans leurs entretiens avec leurs homologues américains ce qu'ils ont appelé le “R.P.A” – l'Autorité palestinienne réformée, a déclaré un responsable américain.

Les préoccupations concernant les stocks de munitions israéliens et la demande aux États-Unis d'accélérer leurs expéditions d'armes seront également à l’ordre du jour, a fait savoir un responsable israélien.

Le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, s’est entretenu avec Blinken la semaine dernière et a exprimé ses inquiétudes concernant un retard dans la livraison des munitions, ont indiqué des responsables israéliens et américains.

Gallant a demandé si le hold-up était politiquement motivé et Blinken l'a rassuré que ce n'était pas le cas. Deux responsables américains ont déclaré qu’aucune décision n’avait été prise pour ralentir la livraison de munitions à Israël. "C'est une pure question de paperasse", ont-ils affirmé.

Netanyahu a effectué une rare visite à Gaza lundi, assurant aux soldats que la guerre se poursuivra.

Il s'est ensuite engagé à étendre l'opération israélienne à Gaza, arguant que la pression militaire est le seul moyen d'obtenir la libération des otages détenus par le Hamas et d'autres groupes.

La visite de Dermer aura également lieu dans un contexte de tensions croissantes à la frontière nord d'Israël après qu'une frappe aérienne a tué lundi un général iranien de haut rang en Syrie.