Les forces israéliennes ont à nouveau appréhendé la prisonnière libérée Khalida Jarrar, à son domicile dans la ville de Ramallah en Cisjordanie, a indiqué l’agence Anadolu.

Jarrar, une éminente dirigeante du Front populaire de libération de la Palestine, a été interpellée à plusieurs reprises par Israël et a passé plusieurs années en prison, la plupart en isolement sans inculpation, avant sa libération en 2021.

L’agence Anadolu a cité des témoins oculaires disant qu’une force militaire israélienne a pris d’assaut la ville d’Al-Bireh, adjacente à Ramallah, dans le centre de la Cisjordanie, à l’aube, et a fait une descente dans la maison de Jarrar puis l’a arrêtée après une perquisition de son domicile.

Les autorités israéliennes n'ont encore donné aucune information concernant l'arrestation de Jarrar, qui était membre de l'ancien Conseil législatif palestinien.

Depuis le 7 octobre dernier, Israël a lancé une campagne d'arrestations massive en Cisjordanie, y compris dans la ville de Jérusalem-Est, et le nombre de détenus palestiniens depuis le 7 octobre dernier en Cisjordanie s'est élevé dimanche à 4 695.

Ces arrestations coïncident avec une guerre dévastatrice menée par Israël dans la bande de Gaza, qui a, jusqu'à présent, fait environ 21 000 morts et 55 000 blessés et causé des destructions massives d'infrastructures et une catastrophe humanitaire sans précédent.