L'Organisation nationale du renseignement turc (MIT) aurait neutralisé le prétendu chef de l'organisation terroriste PKK dans le nord de l'Irak, selon des sources de sécurité.

Le MIT aurait mené une opération ciblée dans la ville de Souleimaniye pour neutraliser Mehmet Sefa Akman, surnommé Bahoz Zagros, a-t-on déclaré de même source ce mardi.

Le terroriste, qui préparait une attaque contre la Turquie et faisait l'objet d'une surveillance par les services de renseignement turcs, a été maîtrisé lors d'une opération.

Akman, qui a rejoint le groupe terroriste PKK en 2005, aurait été le prétendu chef de l'organisation terroriste à Souleimaniye.

Depuis l'attaque terroriste du PKK vendredi, qui a tué 12 soldats turcs dans le nord de l'Irak, les frappes aériennes turques ont détruit des dizaines de cibles terroristes dans le nord de l'Irak et en Syrie.

Le président turc, Recep Tayyip Erdogan a promis que la Turquie luttera sans relâche contre les “barons de la terreur” qui tentent d’empêcher le pays d’atteindre ses objectifs.

Les terroristes du PKK se terrent dans le nord de l'Irak pour planifier des attaques transfrontalières contre la Turquie. L'organisation terroriste a également une branche syrienne, connue sous le nom de YPG.

Dans sa campagne terroriste de plus de 35 ans contre la Turquie, le PKK, classé comme organisation terroriste par la Turquie, les États-Unis et l'Union européenne, est responsable de la mort de plus de 40 000 personnes, dont des femmes, des enfants et des nourrissons.