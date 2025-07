La Société du Croissant-Rouge a déclaré, dans un communiqué, que les bombardements israéliens ont fait "un certain nombre de blessés parmi les déplacés", qui se sont réfugiés au siège de l'association à Khan Younès.

L’Association palestinienne n’a révélé aucun détail supplémentaire sur l’identité des blessés, ni sur leur nombre ou la nature des blessures, et n’a pas non plus annoncé si l’artillerie israélienne encerclait le siège de l’association.

Hier lundi, la Société du Croissant-Rouge palestinien a annoncé que ses équipes d’ambulances “ont survécu à un bombardement d’artillerie israélien survenu alors qu’elles transportaient un certain nombre de martyrs dans le quartier d’Al-Katiba à Khan Younès”.

Cela coïncide avec de violents affrontements entre l'armée israélienne et des Palestiniens dans le nord de la bande de Gaza, notamment dans l'axe de la ville de Jabalia, où le mouvement Hamas a annoncé, il y a quelques jours, que les forces israéliennes "avaient arrêté un certain nombre d'employés de la Société du Croissant-Rouge palestinien dans le camp de réfugiés de Jabalia".

L'association avait alors confirmé que la communication avec le centre ambulancier de Jabalia, au nord de la bande de Gaza, avait été coupée après sa prise d'assaut par l'armée israélienne.

Au cours de la guerre qui fait rage à Gaza, les forces israéliennes ont ciblé, à coups d'artillerie et de bombardements, de nombreuses installations médicales ainsi que des ambulances. Dans un premier temps, elles ont principalement visé les installations médicales du nord et du centre de la bande de Gaza, avant d'attaquer les institutions situées au sud. Les combats se sont intensifiés après la fin de la trêve humanitaire temporaire avec le Hamas, début décembre.

L'armée israélienne intensifie sa guerre contre Gaza depuis le 7 octobre, faisant, jusqu'à lundi, 20 674 morts et 54 536 blessés, pour la plupart des enfants et des femmes, des destructions massives d'infrastructures et un désastre humanitaire sans précédent, selon des sources palestiniennes et onusiennes.

Lire aussi: L’armée israélienne prend d'assaut un hôpital à Gaza (trtfrancais.com)