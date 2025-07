L'Organisation nationale du renseignement (MIT) a localisé Zeynep Eyveri, alias Aryen Are, dans la région rurale de Penjavin de la ville de Souleimaniye en Irak, a-t-on indiqué de mêmes sources mercredi.

Eyveri était responsable des actions des femmes terroristes le long de la frontière entre l'Iran et l'Irak.

La terroriste présumée, qui planifiait une attaque contre des bases militaires dans le nord de l'Irak, a été "neutralisée" par les services de renseignement turcs avant qu'elle ne puisse mener à bien l'attaque.

Les autorités turques utilisent le terme "neutraliser" pour signifier que les terroristes en question se sont rendus, ont été tués ou capturés.

L'opération antiterroriste fait suite à l'attaque terroriste du PKK de vendredi qui a tué 12 soldats turcs dans le nord de l'Irak. Depuis lors, les frappes aériennes turques ont détruit des dizaines de cibles terroristes dans le nord de l'Irak et en Syrie, neutralisant de hauts responsables terroristes.

Les terroristes du PKK se terrent dans le nord de l'Irak pour planifier des attaques transfrontalières en Turquie. Le groupe terroriste a également une branche syrienne connue sous le nom de YPG.

Au cours de sa campagne terroriste de plus de 35 ans contre la Turquie, le PKK, classé comme organisation terroriste par la Turquie, les États-Unis et l'UE, est responsable de la mort de plus de 40 000 personnes, dont des femmes, des enfants et des nourrissons.