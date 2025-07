Benjamin Netanyahu fixe trois conditions à remplir selon lui pour l’instauration de la paix entre Israël et les Palestiniens: la destruction du Hamas, la démilitarisation de Gaza et la “déradicalisation” de la société.

"Une fois que le Hamas sera détruit, que Gaza sera démilitarisée et que la société palestinienne entamera le processus de déradicalisation, Gaza pourra être reconstruite et les perspectives d'une paix plus large au Moyen-Orient deviendront une réalité", a-t-il souligné.

L’idée d’anéantir le Hamas "est soutenue par les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne et de nombreux autres pays", et sa réalisation nécessite de "démanteler le potentiel militaire" du groupe, et de "mettre fin à son pouvoir politique à Gaza", a-t-il ajouté.

Concernant le deuxième préalable, Gaza ne devrait plus, d’après le Premier ministre israélien, servir de “base pour attaquer Israël”. Pour cela, il préconise "l'établissement d'une zone de sécurité temporaire autour de la bande de Gaza", et l’instauration d'un mécanisme d'inspection à la frontière de Gaza avec l'Égypte.

Le troisième préalable exige des “écoles palestiniennes d’apprendre aux enfants à chérir la vie plutôt que la mort et les imams doivent cesser de prêcher le meurtre des Juifs “.

“La société civile palestinienne doit être transformée de manière à ce que sa population apporte son soutien à la lutte contre le terrorisme, non à son financement “, a-t-il précisé.

Benjamin Netanyanhu s’est aussi attaqué à l’Autorité palestinienne qui “ne parvient même pas à condamner les atrocités du 7 octobre”, selon ses propos.

Du point de vue du Premier ministre israélien, ceci “nécessite probablement un leadership courageux et moral”. Cette perspective contraste avec la vision de Joe Biden qui a toujours plaidé pour une” autorité palestinienne redynamisée”, dans la perspective de “ l’après Hamas à Gaza”.