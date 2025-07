Le directeur turc de la communication de la présidence, Fahrettin Altun, a vivement critiqué, dans un post sur la plateforme X, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, le qualifiant de dernière personne à pouvoir “donner des leçons de moralité” à la Turquie.

Altun a souligné que Netanyahou maîtrise “l'art de présenter ses crimes de guerre contre les civils comme des actes de légitime défense”, et même si le monde échoue à l'arrêter, l'histoire le jugera comme un “criminel de guerre”.

Il a poursuivi que le Premier ministre israélien n'est pas en position de parler de la lutte de la Turquie contre le terrorisme, rappelant que le pays a combattu le groupe terroriste PKK et ses filiales pendant plus de 40 ans.

Le responsable turc a en outre mis en exergue l'engagement des Kurdes en Turquie dans cette lutte contre le PKK, un “groupe terroriste qui tue indiscriminément des civils et des enfants, tout comme Netanyahu le fait”.

Rejetant les accusations de Netanyahou envers la Turquie, Altun a fait remarquer que le Premier ministre israélien “n'est pas en mesure de donner des leçons de moralité”.

Il a à ce titre dénoncé la “mission” de Netanyahou au cours des quatre dernières décennies visant à “chasser les Palestiniens de leurs terres.

Altun a également accusé Netanyahou d'avoir poussé ces actions à un niveau supérieur en utilisant l'armée israélienne pour tuer des civils dans leurs foyers, hôpitaux et camps de réfugiés.

Le directeur de la communication n’a pas manqué de remettre en question l’attaque directe de Netanyahou contre le président Erdogan.”.

“Notre président Erdogan l'a dénoncé pour ce qu'il est, et il ne cessera de lutter pour la justice, peu importe le nombre de mensonges que Netanyahou raconte au monde” a-t-il lancé.

Altun a en plus noté que les tentatives désespérées du Premier ministre israélien pour “sauver sa carrière politique en tuant des civils et en élargissant la guerre sont vouées à l'échec, et lancé un appel à la communauté internationale, les exhortant à se rassembler autour des efforts de la Turquie pour parvenir à un cessez-le-feu immédiat et à des négociations en vue d'instaurer une paix durable.

Il a assuré que la Turquie continuera de jouer son rôle, indépendamment des attaques politiques et des diffamations dirigées contre elle.