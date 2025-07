"Des soldats israéliens ont tiré sur un convoi d'aide alors qu'il revenait du nord de Gaza, empruntant un itinéraire désigné par l'armée israélienne. Notre chef de convoi international et son équipe n'ont pas été blessés, mais un véhicule a été endommagé", a indiqué sur X (anciennement Twitter) le directeur de l'UNRWA à Gaza, Thomas White.

"Les travailleurs humanitaires ne devraient jamais être une cible", a-t-il ajouté. Une source à l'UNRWA a indiqué à l'AFP que l'incident a eu lieu jeudi après-midi.

Par ailleurs, le chef des opérations humanitaires de l'ONU, Martin Griffiths, a vivement critiqué les conditions d'acheminement de l'aide à Gaza.

"Convois visés par des tirs. Délais aux points de passage", a-t-il écrit sur X.

Il a dénoncé le fait que des travailleurs humanitaires soient "eux mêmes déplacés, tués", rappelant aussi que "la population traumatisée" et "épuisée" s'entasse sur "une parcelle de terre de plus en plus réduite".

"Trois niveaux d'inspections avant que les camions puissent rentrer. Confusion et longues files d'attente. Une liste de plus en plus longue de produits rejetés", a-t-il également regretté.

Alertant sur "une situation impossible pour la population de Gaza et pour ceux qui lui viennent en aide", M. Griffiths a insisté: "les combats doivent cesser".