Au cours de l'opération aérienne organisée par les forces armées turques et l'organisation nationale du renseignement (MİT) dans le nord de l'Irak, des cibles terroristes ont été touchées avec succès et de nombreux terroristes ont été neutralisés. Parmi ces derniers se trouvait l'un des terroristes ayant perpétré l'attentat et identifié comme étant Cemil Akar, nom de code "Renas Derik", auteur de l'attaque au cours de laquelle le diplomate Osman Köse a été martyrisé.

Le MİT a également neutralisé Celal Kaya, nom de code "Hasan", l'instigateur de l'attentat qui a coûté la vie au diplomate Osman Kose à Erbil, lors d'une opération menée à Süleymaniye, dans le nord de l'Irak.

Kaya, soi-disant officier de renseignement irakien de l'organisation terroriste PKK, travaillait depuis longtemps à la collecte de renseignements et à la planification d'attaques terroristes contre des éléments des forces armées turques, menant des opérations dans le nord de l'Irak. La neutralisation du terroriste Kaya lors de l'opération menée dans la campagne de Sulaymaniyah, en Irak, a porté un coup sévère au réseau de renseignement de l'organisation terroriste.

Le diplomate turc Köse a été martyrisé dans un restaurant d'Erbil, en Irak, le 17 juillet 2019.

L'examen des images des caméras de sécurité a montré que les deux assaillants, qui sont entrés à pied dans le restaurant, se sont assis à une table proche de celle du diplomate Köse, et que les assaillants, qui ont perpétré l'attaque avec le troisième terroriste se trouvant à l'intérieur à ce moment-là, ont rapidement fui les lieux.

Les terroristes du PKK se terrent dans le nord de l'Irak pour planifier des attaques transfrontalières en Turquie. Le groupe terroriste a également une branche syrienne connue sous le nom de YPG.

Au cours de sa campagne terroriste de plus de 35 ans contre la Turquie, le PKK, classé comme organisation terroriste par la Turquie, les États-Unis et l'UE, est responsable de la mort de plus de 40 000 personnes, dont des femmes, des enfants et des nourrissons.