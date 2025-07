"Tous les pays, toutes les institutions doivent adopter une position unie contre le massacre d'enfants et de femmes, innocents, à Gaza. Nous espérons un avenir meilleur pour l'humanité. Pour que cela se produise, les pays supposés démocratiques et épris de liberté doivent cesser de soutenir les terroristes sanguinaires", a déclaré Erdogan dans une allocution à l’occasion du nouvel an.

A commencer par la guerre entre la Russie et l'Ukraine, il a souligné la nécessité de faire des efforts sincères pour mettre fin aux conflits qui causent des souffrances aux populations et gaspillent les ressources nationales.

"Nous devons veiller à ce que la richesse des sociétés, qui a été exploitée pendant des siècles et dont la dignité a été bafouée, soit utilisée pour leur avenir, leur prospérité et leur sécurité", a-t-il dit.

Par ailleurs, Erdogan a précisé que les objectifs d'Ankara de 2023 n'en étaient que le début, soulignant que le pays est sur le point d'amorcer le véritable décollage avec "le Siècle de la Turquie", en 2024.

"Dans une période de crises mondiales croissantes, nous montrerons, une fois de plus, notre différence et brandirons l'étoile d'une Turquie qui produit, emploie, croît et se développe", a-t-il affirmé.

Erdogan a conclu qu’à “l'origine des problèmes auxquels nous sommes confrontés dans de nombreux domaines, du terrorisme aux défis économiques, il y a une tentative d'empêcher la construction d'une Turquie grande et forte".