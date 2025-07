Le président de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas a réaffirmé la détermination du peuple palestinien à demeurer sur ses terres malgré la guerre et les brimades d’Israël aux populations.

“Le peuple palestinien restera ferme et attaché à ses droits légitimes, et nous n'accepterons pas le déplacement de notre terre, quel qu'en soit le prix, sous la direction de l'Organisation de libération de la Palestine, seul représentant légitime de notre peuple palestinien”.

Mahmoud Abbas s’exprimait à l’occasion du 59e anniversaire du lancement de la “révolution palestinienne”.

En 1964, en effet, Yasser Arafat lançait l’Organisation de Libération de la Palestine (OLP), s’assignant pour objectif la création d’un État palestinien. Cinquante-neuf ans après, la question est d’actualité et la guerre qui se déroule à Gaza, insiste le chef de l’Autorité palestinienne, n’a pour but que l’expulsion des Palestiniens de leurs terres comme en 1948, lors de la création de l’État d’Israël.

Aujourd'hui, a poursuivi le dirigeant palestinien, “notre inébranlable peuple palestinien est soumis à une guerre génocidaire dans la bande de Gaza, en Cisjordanie et à Jérusalem, dans le but de liquider notre cause nationale et d'en faire une cause humanitaire, dans une répétition de la Nakba de 1948 “.

Malgré la tournure qu’a prise les événements avec la guerre en cours à Gaza et la colonisation en Cisjordanie et à Jérusalem-Est, Mahmoud Abbas a insisté sur la détermination du peuple palestinien, à obtenir l’indépendance, martellant que “la Cisjordanie constitue une unité géographique indivisible avec Jérusalem et la bande de Gaza”.

Abbas a, à cet égard, souligné la nécessité de mettre fin immédiatement à “l'agression israélienne, qui vise à anéantir le peuple palestinien par des massacres contre des civils sans défense”.

Il a aussi plaidé pour l’intensification de l’acheminement de l’aide humanitaire.

Mahmoud Abbas a aussi évoqué les limites de la solution militaire et la nécessité de reconnaître les droits des Palestiniens comme solution à la crise. « Nous avons dit au monde entier que les solutions militaires et sécuritaires n’apporteront la sécurité et la paix à personne, mais qu’elles pousseront plutôt la région et le monde au bord de l’explosion, et que la seule solution est de reconnaître les droits du peuple palestinien à la liberté et à l'indépendance”, a insisté le président palestinien.

