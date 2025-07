L'Agence turque du Renseignement (MIT) a capturé lundi le chef de file de Daech dans la ville d'Alep, en Syrie, Abdullah al Jundi, qui planifiait des attaques contre les forces turques dans les zones de l'Opération Bouclier de l'Euphrate et de la Branche d'Olivier.

Al Jundi, surnommé Hattab El Muhacir, était responsable de la planification d'actions contre les véhicules appartenant aux forces de sécurité turques en Syrie, selon les forces de sécurité.

Le terroriste a été capturé lors d'une opération menée par le MIT et les forces de sécurité locales affiliées à l'Armée nationale syrienne dans la zone de l'Opération Bouclier de l'Euphrate.

Le terroriste a également fourni des informations sur les membres de l'organisation impliqués dans des activités terroristes.

Du matériel numérique contenant des données sur les plans d’action de Daech a également été saisi au cours de l'opération, ce qui est de nature à perturber les activités de l'organisation.

En 2013, la Turquie est devenue l'un des premiers pays à déclarer Daech organisation terroriste.

Depuis, le pays a été attaqué à plusieurs reprises par le groupe terroriste, avec plus de 300 personnes tuées et des centaines d'autres blessées dans au moins 10 attentats-suicides, sept attentats à la bombe et quatre attaques armées.

En réponse, la Turquie a lancé des opérations antiterroristes à l'intérieur et à l'extérieur du pays pour prévenir de nouvelles attaques.