Dans un communiqué diffusé lundi, le Hamas a appelé “le Comité international de la Croix-Rouge et les institutions internationales des droits de l'homme à assumer leurs responsabilités face aux violations et aux privations infligées aux prisonnières palestiniennes dans les prisons d'occupation, dont la malnutrition et la négligence médicale, qui sont perpétrées de manière arbitraire et systématique“.

Le Club des prisonniers palestiniens a fait savoir dans un communiqué, paru samedi, que 80 prisonnières palestiniennes de la prison israélienne de Damon “sont soumises à la torture, à la faim et à des conditions de détention difficiles“.

Le Hamas a également appelé les organisations de défense des droits humains à “faire la lumière sur les sévices auxquels sont soumis les prisonniers palestiniens en général et les prisonnières en particulier“.

Le groupe palestinien a appelé les institutions à “documenter ces violations, à les soumettre aux les tribunaux compétents et à poursuivre les responsables en justice pour ces graves violations“.

Israël détient plus de 7.800 Palestiniens dans ses prisons, dont 80 femmes. Les arrestations et les violations perpétrées contre les détenus se sont intensifiées depuis le début de la guerre contre Gaza, le 7 octobre, selon les institutions spécialisées dans les affaires des prisonniers.