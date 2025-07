Le Renseignement turc (MIT) a neutralisé Abdulmutalip Dogruci, l’un des responsables du trafic de drogue au sein du groupe terroriste PKK, dans la campagne de Souleimaniye.

Selon des informations obtenues ce mardi auprès de sources de sécurité, le MIT a déterminé qu’Abdulmutalip Dogruci, nom de code Cesur Vedat, l’un des membres présumés responsables du PKK, était en charge du trafic de drogue du groupe terroriste en Turquie.

Le terroriste avait déjà été jugé pour “trafic de drogue et pillage qualifié” à Istanbul dans le passé.et Entré en Irak en 2017, il a commencé à opérer dans la campagne du pays.

Au cours de sa campagne terroriste de plus de 35 ans contre la Turquie, le PKK, classé comme organisation terroriste par la Turquie, les États-Unis et l'UE, s’est rendu responsable de la mort de plus de 40 000 personnes, dont des femmes, des enfants et des nourrissons.