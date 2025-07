Saleh Mohammed Suleiman Al Arrouri est né dans la ville d'Aroura, située près de la ville de Ramallah en Cisjordanie, en 1966. Il a obtenu une licence en “droit islamique“ à l’Université d’Hébron, dans le sud de la Cisjordanie, en 1992.

Al Arrouri a rejoint les Frères musulmans dès son plus jeune âge et, en 1985, il a dirigé “l’Action étudiante islamique“ à l’Université d’Hébron. Après la fondation du Hamas, vers la fin de l’année 1987, par les dirigeants des Frères musulmans, Al Arrouri rejoint le mouvement.

Il est considéré comme l'un des fondateurs des Brigades Izz al-Din al-Qassam, l’aile armée du mouvement Hamas, dans la mesure où il a établi le premier noyau de l'appareil militaire du mouvement en Cisjordanie entre 1991 et 1992.

Entre 1990 et 1992, l'armée israélienne a détenu administrativement Al Arrouri (sans procès) pendant des périodes limitées, sur le fond de ses activités au sein du mouvement Hamas.

Al Arrouri a été libéré en 2007, mais Israël l'a de nouveau arrêté trois mois plus tard et l’a encore emprisonné pendant trois ans (jusqu'en 2010), lorsque la Cour suprême israélienne a décidé de le libérer et de l'expulser hors de Palestine.

Il est ensuite déporté en Syrie et s'y installe durant trois ans, avant de repartir et de vivre dans plusieurs pays, puis de s'installer finalement au Liban jusqu'à son assassinat.

Après sa libération en 2010, Al Arrouri a été choisi comme membre du bureau politique du mouvement.

Le leader palestinien était l'un des membres de l'équipe de négociation du Hamas pour conclure l'accord d'échange de prisonniers en 2011 avec Israël, grâce à une médiation égyptienne, que son mouvement a baptisé “Wafaa al-ahrar“ (Loyauté des libres), en vertu duquel Gilad Shalit (un soldat israélien retenu captif par le Hamas) a été libéré en échange de la libération de 1 027 prisonniers palestiniens d'une prison israélienne.

Il fait objet de sanctions américaines et Washington a réservé en 2018 une récompense de 5 millions de dollars à toute personne fournissant des informations conduisant à son arrestation ou à son assassinat. Washington l’accuse notamment d’avoir financé et facilité le financement des cellules militaires du Hamas.

Des sources américaines et israéliennes affirment qu’il gérait les opérations militaires du Hamas en Cisjordanie et son nom était associé à plusieurs attaques menées par le Hamas.

En 2014, Al Arrouri a revendiqué la responsabilité du mouvement Hamas dans l’attaque du 12 juin qui a conduit à l’enlèvement et l’assassinat de trois israéliens en Cisjordanie.

Selon des responsables actuels et anciens des renseignements américains et israéliens interviewés par le site USA Today, Al Arrouri était au courant de l’attaque du 7 Octobre menée par le Hamas contre Israël au préalable et il sert de lien entre le Hamas, le Hezbollah et l’Iran

Le 31 octobre, les forces israéliennes ont détruit sa maison à Arroura, en Cisjordanie occupée, et ce, quelques jours après une opération à grande échelle contre des militants du Hamas dans le village, et a transformé la maison en centre d’interrogatoire.