Une correspondance de citoyens se présentant comme membres de l'équipe de campagne de Joe Biden pour la présidentielle de 2024 s’insurge contre le soutien américain accordé à Israël.

“ Nous avons rejoint cette campagne parce que les valeurs que vous partagez (et nous également) valent la peine de se battre “, expliquent les auteurs, dans une lettre anonyme adressée à Joe Biden et diffusée sur la plate-forme medium.

“ Néanmoins, la réponse de votre administration aux bombardements aveugles que mène Israël à Gaza sont fondamentalement opposés à ces valeurs. Ils pourraient vous coûter votre réélection “, avertissent les signataires.

Pour cause, expliquent-ils, l'écart entre les valeurs défendues par Biden et les démocrates et le soutien “ aveugle ” à Israël.

“ La justice, l’empathie et notre croyance dans la dignité de la vie humaine constituent l’épine dorsale non seulement du Parti démocrate, mais aussi du pays ”, écrivent-ils. “ Cependant, la réponse de votre administration aux bombardements aveugles d’Israël sur Gaza a été fondamentalement contraire à ces valeurs – et nous pensons que cela pourrait vous coûter les élections de 2024 ”.

Ils réclament, prioritairement, la fin de l'aide militaire américaine à Israël et appellent à un cessez-le-feu “ permanent et immédiat “.

Les auteurs de cette correspondance anonyme plaident aussi pour la désescalade dans la région, notamment en exigeant du Hamas “ la libération de tous les otages ” et qu'Israël remette en liberté, les plus de 2 000 Palestiniens en détention administrative retenus sans inculpation.

Les signataires réclament, à ce propos, “ des mesures concrètes pour mettre fin aux conditions d’apartheid, d’occupation et de nettoyage ethnique qui sont les causes profondes de ce conflit ”.

