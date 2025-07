La clameur devient de plus insistante aux Etats-Unis, au sujet du soutien inconditionnel apporté par Joe Biden à Israël malgré les soupçons et accusations de génocide et crimes de guerre à Gaza.

La dernière réaction en date est cette correspondance anonyme publiée sur la plateforme medium, attribuée à des personnes qui se présentent comme membres de l’équipe de campagne du candidat Biden, pour la présidentielle de cette année.

“ La justice, l’empathie et notre croyance dans la dignité de la vie humaine constituent l’épine dorsale non seulement du Parti démocrate, mais aussi du pays ”, écrivent-ils. “ Cependant, la réponse de votre administration aux bombardements aveugles d’Israël sur Gaza a été fondamentalement contraire à ces valeurs – et nous pensons que cela pourrait vous coûter les élections de 2024 ”.

Les auteurs de cette lettre réclament, prioritairement, la fin de l'aide militaire américaine à Israël et appellent à un cessez-le-feu “ permanent et immédiat ”.

L’anonymat a aussi été choisi le 14 novembre dernier, par 500 officiels américains pour marquer leur exaspération face à la politique israélienne de Joe Biden.

D’après des révélations du New York Times, 500 responsables politiques et des membres du personnel du Département d'État, de la Maison Blanche, du Conseil de sécurité nationale et du ministère de la Justice, ont écrit au président américain. Ils exigeaient déjà “ un cessez-le-feu immédiat ” et exhortaient Biden à " mettre fin à l’effusion de sang causée par la campagne militaire de représailles menée par Israël à Gaza ".

" Nous appelons le président Biden à exiger de toute urgence un cessez-le-feu, et appeler à la désescalade du conflit actuel en obtenant la libération immédiate des otages israéliens et des Palestiniens arbitrairement détenus, le rétablissement des approvisionnements en eau, en carburant, en électricité et des autres services de base, et l'acheminement des aides humanitaires adéquates vers la bande de Gaza ", selon les termes de la lettre citée par The New York Times.

" L'écrasante majorité des Américains soutiennent un cessez-le-feu ", révèle la lettre, citant un sondage réalisé par Date for Progress, publié les 18 et 19 octobre dernier, qui a recensé que 66 % des Américains, dont 80 % des démocrates, estiment que les États-Unis devraient faire pression sur Israël pour imposer un cessez-le-feu.

" En outre, poursuit la lettre, les Américains ne veulent pas que l'armée américaine soit entraînée dans une autre guerre coûteuse et insensée au Moyen-Orient ".

Quelques semaines avant cette lettre collective, c’est Josh Paul, responsable des transferts d'armes au Bureau des affaires politico-militaires au Pentagone pendant plus de 11 ans, qui annonçait publiquement sa démission en Octobre dernier.

" Je quitte mon poste aujourd'hui parce que je crois que nous avons atteint la limite de notre action en ce qui concerne la fourniture constante, voire intensifiée et accélérée, d'armes létales à Israël ", déclarait-il, évoquant le soutien de l'administration Biden à Israël dans sa guerre à Gaza.

" Soutenir aveuglément une seule partie nuit, à long terme, aux intérêts des deux peuples ", insistait Josh Paul.

Joe Biden n’a toujours pas réagi à ces remarques sur sa politique israélienne. Tout au plus c’est le porte-parole du Département d'État, Matthew Miller, qui insiste sur le droit de chacun à la liberté d’expression.

La campagne #AbandonBiden

De même, des leaders de la communauté musulmane américaine ont retiré leur soutien à Biden, assurant qu’ils s’opposent à sa réélection à la Maison blanche.

Dans le Minnesota, l'Arizona, le Wisconsin, la Floride, la Géorgie, le Nevada et de la Pennsylvanie, les leaders musulmans ont lancé une campagne intitulée #AbandonBiden pour mobiliser le maximum d’électeurs contre Biden lors de l'élection présidentielle de 2024.

Leur principal reproche est le “ soutien inconditionnel ” du président américain à Israël malgré l’ampleur des exactions contre les Palestiniens.

Environ 3,45 millions d’Américains s’identifient comme étant musulmans – soit 1,1% de la population – et ils ont tendance à voter démocrate, selon le Pew Research Center. Ces voix pourraient faire défaut à Joe Biden dans la course à la Maison blanche, d’autant plus que les sondages sont indécis pour le moment face à Donald Trump.

