Des élus démocrates du Congrès américain ont initié des projets de loi destinés à bloquer des armes américaines destinées à l'armée israélienne qui mène actuellement une guerre génocidaire à Gaza.

Les projets de loi présentés par les députées démocrates Pramila Jayapal et Rashida Tlaib constituent la dernière initiative en date des membres du Congrès américain visant à restreindre les ventes d'armes à Israël.

S'il est adopté, le projet de loi bloquerait la vente de bombes, de munitions et d'autres équipements militaires, dont plus de 35 000 bombes de 907 kg (2 000 livres), 5 000 bombes de 450 kg (1 000 livres), des kits de guidage pour bombes et des bulldozers, a précisé l'élue Jayapal.

“Continuer à fournir au gouvernement israélien des armes offensives, alors même qu'elles violent le droit international et le droit américain, est inacceptable et nous rend complices de cette violence et de cette destruction” Jayapal, élue démocrate du Congrès américain

“Continuer à fournir au gouvernement israélien des armes offensives, alors même qu'elles violent le droit international et le droit américain, est inacceptable et nous rend complices de cette violence et de cette destruction”, a déclaré Jayapal dans un communiqué.

“Nous devons revenir à un cessez-le-feu négocié qui permette l'entrée de l'aide humanitaire à Gaza, la libération des otages restants et une sécurité durable dans la région”.

Lire aussi: Les États-Unis violent leur propre loi pour protéger Israël