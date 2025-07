"Un bombardement de l'occupation israélienne sur un groupe de citoyens a tué six personnes à Jénine", a déclaré le ministère palestinien de la Santé.

L'agence de presse officielle palestinienne Wafa a rapporté tôt ce dimanche qu'un important déploiement de forces israéliennes était en cours à Jénine. L’armée et la police israélienne ont indiqué dans un communiqué qu’un soldat est décédé, succombant à ses blessures suite à la déflagration d'un explosif placé sur le bord de la route.

Selon des médias palestiniens, un colon a été tué dimanche matin, sur la route entre Ramallah et Naplouse en Cisjordanie occupée, après un tir sur sa voiture. L’armée israélienne a par conséquent fermé tous les accès à la ville de Ramallah, a-t-on ajouté de même source.

D’un autre côté, au moins 16 Palestiniens, pour la plupart des enfants, ont été abattus et 50 autres, blessés lors d'une attaque de l'armée israélienne contre une école appartenant à l'ONU dans le centre de Gaza et dans la ville de Khan Younis, au sud de la bande de Gaza, ont rapporté les médias.

L'armée a pris pour cible une école appartenant à l'Office de secours et de travaux publics des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) dans le camp de réfugiés d'Al Maghazi à Gaza, depuis les airs et la mer, selon l'agence de presse WAFA. Au moins quatre Palestiniens ont été tués et d'autres blessés dans cette attaque.

Les avions de guerre israéliens ont également ciblé une maison où un grand nombre de personnes déplacées s'étaient réfugiées à Khan Yunis. Au moins 12 Palestiniens, pour la plupart des enfants, ont été tués et 50 autres, pour la plupart des enfants et des femmes, ont été blessés.

Devant une morgue à Khan Younis, dans le sud de la bande de Gaza, Mahmoud Awad, 11 ans, a raconté à l’AFP samedi que ses parents et ses frères et sœurs avaient péri sous les s frappes aériennes israéliennes.

"Nous étions dans le camp de réfugiés de Shati et ils (l'armée israélienne) ont largué des tracts disant que Gaza était un champ de bataille. Nous avons donc fui vers Khan Younis parce que c'était un endroit sûr, et ils nous ont quand même bombardés", a-t-il déclaré.

Au total, au moins 122 Palestiniens ont été tués et 256 autres blessés à Gaza ces dernières 24 heures, selon les responsables palestiniens de la santé.

Démantèlement du Hamas

Israël a dit avoir disloqué la "structure militaire" du Hamas dans le nord de Gaza. "Nous avons achevé le démantèlement de la structure militaire Hamas dans le nord de la bande de Gaza (...) Nous nous focalisons désormais sur le démantèlement du Hamas dans le centre et le sud de Gaza", a déclaré le porte-parole de l'armée israélienne Daniel Hagari, précisant toutefois que des éléments du Hamas opéraient toujours dans le nord de Gaza "sans structure et sans commandants".

Evacuation du personnel hospitalier

L'ONG Médecins sans frontières (MSF) a annoncé dans la nuit avoir évacué son personnel d'un hôpital du centre de Gaza. "La situation est devenue si dangereuse que certains membres de notre équipe vivant dans le quartier n'étaient même pas en mesure de quitter leurs maisons en raison des menaces constantes des drones et des tireurs d'élite", a déclaré sur X Carolina Lopez, coordonnatrice des services d'urgence de MSF à Gaza.

"La guerre ne doit pas s'arrêter tant que nous n'aurons pas atteint (nos objectifs, ndlr)" qui sont "d'éliminer le Hamas, récupérer les otages et faire en sorte que Gaza ne soit plus une menace pour Israël", a réitéré samedi soir le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu pour souligner trois mois de guerre.