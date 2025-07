L’armée israélienne a reconnu, dimanche soir, des “dommages” causés à sa base de contrôle du trafic aérien sur le Mont Meron, suite à une attaque de missiles du Hezbollah samedi.

Le Hezbollah a tiré une salve de roquettes et de missiles antichars sur la base, située à environ 8 kilomètres de la frontière libanaise, touchant deux des dômes radar, selon des images publiées par le mouvement de résistance libanais.

L’organisation a précisé que le centre de commandement et de contrôle aérien du nord d’Israël, avait pour mission “d’organiser, de coordonner et de gérer les opérations aériennes en Syrie, au Liban, en Turquie et dans le bassin nord-est de la mer Méditerranée”.

Outre “de nombreux soldats et officiers”, précise le Hezbollah, le centre dispose de “radars de surveillance et de détection à longue portée”, “comprend une salle de contrôle des drones à des fins de reconnaissance et dispose de systèmes de communication numérique”.

Néanmoins, l’armée israélienne a affirmé que son système de défense aérienne continue de fonctionner, car il existe des systèmes de secours. Une enquête sur l’incident a été ouverte par l’armée israélienne, afin de prévenir des attaques similaires contre cette base sensible.

Le Hezbollah a affirmé que cette attaque était une “première réponse” à l’assassinat de Saleh Al-Arruri, le numéro 2 du bureau politique du Hamas, dans la Banlieue-sud de Beyrouth, le 2 janvier.

