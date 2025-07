Blinken, qui est en tournée au Moyen-Orient dans le but d’empêcher une expansion du conflit alors que les craintes d'une guerre régionale augmentent, a déclaré que l'Arabie saoudite, la Jordanie, le Qatar, les Émirats arabes unis et la Turquie envisageraient de participer et de contribuer à des scénarios pour le "jour d'après" dans le territoire palestinien, dévasté par trois mois de bombardements israéliens meurtriers.

Ces pays avaient précédemment résisté aux appels américains à commencer par la planification d'après-guerre, insistant sur la nécessité d'un cessez-le-feu afin de réduire les souffrances des Palestiniens.

Mais lors de ce quatrième voyage au Moyen-Orient depuis le début de la guerre en octobre, Blinken a déclaré que ces pays étaient prêts à commencer une telle planification et que chacun envisagerait sa propre participation à la décision finale.

"Partout où je suis allé, j'ai trouvé des dirigeants déterminés à empêcher la propagation du conflit que nous affrontons maintenant, faisant tout leur possible pour éviter l'escalade et une extension du conflit", a annoncé Blinken aux journalistes qui l'accompagnaient.

Blinken a fait ces commentaires après avoir rencontré le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane en Arabie saoudite. Blinken avait auparavant visité la Turquie, la Grèce, la Jordanie, le Qatar et les Émirats arabes unis.

Les dirigeants de ces pays "ont convenu de travailler ensemble et de coordonner leurs efforts pour aider Gaza à se stabiliser et à se rétablir, à tracer une voie politique pour l'avenir des Palestiniens et à œuvrer en faveur d'une paix, d'une sécurité et d'une stabilité à long terme dans la région dans son ensemble", a affirmé Blinken.

Il a ajouté qu'ils "sont prêts à contracter les engagements nécessaires pour prendre les décisions difficiles afin de faire progresser tous ces objectifs et de faire avancer cette vision pour la région".

Blinken n'a pas donné de détails sur les contributions potentielles. Le soutien financier et en nature des Émirats arabes unis et de l'Arabie saoudite pourrait être essentiel au succès de tout plan.

Les États arabes ont vivement critiqué les exactions d'Israël et évité de soutenir publiquement la planification à long terme, arguant que les combats devaient prendre fin avant que de telles discussions ne puissent commencer. Ils réclament un cessez-le-feu depuis la mi-octobre, alors que les civils subissent des pertes croissantes.

Blinken a déclaré qu'il présenterait les engagements arabes au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et à son cabinet de guerre, ainsi qu'au leader palestinien Mahmoud Abbas mardi et mercredi, avant de les présenter au président égyptien Abdel Fatah Al-Sisi et de retourner à Washington.

Tout plan d'après-guerre pour Gaza nécessitera l'approbation d'Israël et des Palestiniens, mais Netanyahu et son gouvernement ont leurs propres idées sur l'avenir de Gaza que les autres ne sont probablement pas prêts à accepter.

De plus, Netanyahu s'oppose toujours au concept de la résolution à deux États pour le conflit israélo-palestinien, un préalable que l'Arabie saoudite, en particulier, exige pour normaliser ses relations avec Israël.

Blinken a déclaré que le prince héritier d’Arabie saoudite était toujours intéressé par la normalisation des relations avec Israël, "mais cela exigera que le conflit se termine à Gaza, et qu'il y ait une voie pratique vers un État palestinien".

"Cet intérêt est là, il est réel, et il pourrait être transformateur", a-t-il ajouté.

Israël a refusé d'accepter un cessez-le-feu, et les États-Unis ont plutôt appelé à des "pauses humanitaires" temporaires spécifiquement pour permettre l'acheminement de l'aide et le déplacement en lieu sûr des personnes.

Une autre priorité urgente pour Blinken est d'augmenter l'aide humanitaire à Gaza. À Amman, Blinken a visité l'entrepôt de coordination régional du Programme alimentaire mondial, où des camions étaient en plein chargement d'aide à livrer à Gaza par les passages de Rafah et de Kerem Shalom.

Les États-Unis pressent Israël depuis des semaines de permettre une plus grande quantité de nourriture, d'eau, de carburant, de médicaments et d'autres fournitures d’entrer à Gaza, et le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté une résolution le 22 décembre appelant à une augmentation immédiate des livraisons.

Il y a trois semaines, Israël a ouvert son passage de Kerem Shalom, ajoutant un deuxième point d'entrée pour l'aide à Gaza après Rafah.

Cependant, le nombre de camions entrant n'a pas augmenté de manière significative. Cette semaine, en moyenne, environ 120 camions par jour sont entrés par les deux passages, selon les chiffres de l'ONU, bien en deçà des 500 camions de biens qui y accédaient quotidiennement avant la guerre et bien en deçà de ce que les groupes d'aide estiment nécessaire.

Presque toute la population de 2,3 millions de personnes dépend des camions venant de l'autre côté de la frontière pour survivre.

Un Palestinien sur quatre à Gaza est en train de mourir de faim, et le reste fait face à des niveaux de crise de la faim, selon l'ONU.

Plus de 85% des personnes à Gaza ont été chassées de chez elles par les bombardements et les offensives terrestres israéliennes.

La plupart vivent dans des abris de l'ONU dépassés par leur capacité, dans des camps de tentes ou dans les rues.