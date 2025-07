Plus de 30 rabbins et étudiants de la religion juive ont organisé une manifestation devant et à l’intérieur du siège des Nations Unies mardi à New York, appelant à un cessez-le-feu à Gaza, alors que les autorités palestiniennes affirment que le bilan des victimes de la campagne militaire israélienne à Gaza, soutenue par les États-Unis, dépasse les 23 000 morts.

Les rabbins, qui ont eu accès au bâtiment dans le cadre d'une visite guidée, sont entrés dans la salle du Conseil de sécurité des Nations Unies, où ils ont récité des prières et scandé leur soutien au cessez-le-feu.

C’était dans cette même salle que les Etats-Unis avaient opposé, le mois dernier, leur veto à une résolution exigeant un cessez-le-feu à Gaza. Treize des 15 membres du Conseil de sécurité avaient voté en faveur de la résolution; le Royaume-Uni s'était abstenu.

Le mois dernier également, les États-Unis se sont abstenus de voter une résolution édulcorée du Conseil de sécurité visant à accroître l’aide humanitaire à Gaza. La Russie s'est également abstenue lors de ce vote, après que les États-Unis ont opposé leur veto à un amendement russe appelant à une suspension des hostilités.

"En tant qu'Israélien, j'ai traversé des cycles de terreur, d'anxiété, de frustration, et tout ce que nous pouvons faire en Israël en ce moment, c'est envoyer des cadeaux aux soldats sur le front", s’est indigné Jeremy Milgrom, un rabbin de Jérusalem.

Des groupes juifs en faveur d’un cessez-le-feu – notamment Rabbis for Ceasefire, Juifs pour la justice raciale et économique, Jewish Voice for Peace et IfNotNow – sont les organisateurs des protestations de mardi.

Sophie Ellman-Golan, directrice de la communication de l’organisation Juifs pour la justice raciale et économique, a souligné que la manifestation n’était pas dirigée contre les Nations Unies, mais qu’il s’agissait plutôt d’une réponse aux actions des États-Unis en tant que membre de l’organisation.

Les Juifs américains sont fortement divisés sur la campagne militaire d’Israël à Gaza.