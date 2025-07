Le chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken, a réaffirmé que “les Etats-Unis soutiennent des mesures tangibles pour la création d'un Etat palestinien", lors d'une rencontre avec le président Mahmoud Abbas à Ramallah, en Cisjordanie occupée.

Le responsable américain a également insisté sur le fait que "tous les impôts palestiniens collectés par Israël (devaient) être systématiquement transférés à l'Autorité palestinienne, conformément aux accords passés", alors qu'Israël bloque ces fonds, ce qui entraîne des difficultés financières pour l'Autorité palestinienne. Blinken a également évoqué la nécessité d'introduire "des réformes administratives" susceptibles de "bénéficier au peuple palestinien".

La plupart des partis d'extrême droite nationaliste et religieuse qui constituent la coalition gouvernementale du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu sont cependant catégoriquement opposés à la création d'un Etat palestinien, ou même à un rôle accru de l'Autorité palestinienne.

En tournée dans la région, Blinken avait refusé lors de son étape de Tel Aviv de décrire la manière dont Benjamin Netanyahu et son cabinet avaient reçu son appel en faveur de la "solution à deux États", se contentant de dire qu'Israël devrait prendre des "décisions difficiles" pour normaliser ses relations avec ses voisins arabes.

"La violence des colons extrémistes menée en toute impunité, l'expansion des colonies, les démolitions, les expulsions, tout cela rend plus difficile, et non plus facile, pour Israël de parvenir à une paix et une sécurité durables", a-t-il souligné à propos de la situation en Cisjordanie occupée.

Blinken est arrivé lundi soir en Israël, pour sa cinquième visite depuis le 7 octobre. Cette visite s'inscrit dans le cadre d'une tournée régionale qui a commencé par la Turquie et la Grèce et qui l’a conduit également en Arabie saoudite, en Jordanie, au Qatar et aux Émirats arabes unis.

Visite à Bahreïn

Blinken va se rendre à Bahreïn mercredi, ajoutant une étape à son marathon diplomatique au Moyen-Orient, selon un responsable du département d'Etat.

Bahreïn abrite une importante base américaine où est installé le siège de la cinquième flotte américaine. Le responsable américain doit y rencontrer le roi Hamad bin Isa Al Khalifa dans le cadre de ses discussions sur les moyens d'éviter une escalade du conflit israélo-palestinien.

Le Bahreïn fait partie de la coalition d'une vingtaine de pays annoncée le 18 décembre par Washington pour défendre le trafic maritime en mer Rouge et dans le golfe d'Aden confronté aux attaques des rebelles yéménites Houthis. Dans cette zone stratégique transite 12% du commerce mondial.

Les forces britanniques et américaines ont abattu mardi soir 18 drones et trois missiles tirés par les Houthis en mer Rouge. Selon le gouvernement britannique, il s'agit de la "plus importante attaque" des rebelles yéménites à ce jour.

L'armée israélienne mène, depuis le 7 octobre 2023, une guerre dévastatrice contre Gaza qui, selon le dernier bilan, a fait plus de 23 000 morts et 59 167 blessés, pour la plupart des enfants et des femmes et a causé "une destruction massive des infrastructures et une catastrophe humanitaire sans précédent", selon les autorités de la Bande de Gaza et les Nations Unies.