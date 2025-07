Le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken est arrivé jeudi matin au Caire pour une ultime étape de son marathon diplomatique au Moyen-Orient consacré au conflit dans la bande de Gaza, selon des journalistes l'accompagnant.

Arrivé en provenance d'Israël, M. Blinken devait rencontrer le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi, avant de s'envoler pour les Etats-Unis après s'être rendu dans neuf pays, dont la Turquie et l'Arabie saoudite, ainsi qu'en Cisjordanie occupée, appelant à éviter un embrasement du conflit à Gaza.

Blinken avait été reçu, mercredi à Ramallah, par le président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas qui venait de lancer un appel lancé aux dirigeants israéliens pour qu'ils ouvrent la voie à la création d'un État palestinien après la guerre à Gaza.

Le chef de la diplomatie américaine avait déclaré qu’il évoquerait avec le dirigeant palestinien les moyens de réformer l'Autorité palestinienne et d'améliorer sa gouvernance pour lui permettre de jouer un rôle constructif au terme du conflit entre Israël et le Hamas.

La plupart des partis d'extrême droite qui constituent la coalition gouvernementale du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu sont cependant catégoriquement opposés à la création d'un Etat palestinien, ou même à un rôle plus grand de l'Autorité palestinienne.

Lors de sa conférence de presse à Tel Aviv mardi, Blinken s’est abstenu de commenter la manière dont Benjamin Netanyahu et son cabinet de guerre avaient reçu son appel en faveur de la "solution à deux États", se contentant de dire qu'Israël devrait prendre des "décisions difficiles" pour normaliser ses relations avec ses voisins arabes.

"La violence des colons extrémistes menée en toute impunité, l'expansion des colonies, les démolitions, les expulsions, tout cela rend plus difficile, et non plus facile, pour Israël de parvenir à une paix et une sécurité durables", a-t-il souligné à propos de la situation en Cisjordanie occupée.