Dans une interview au Guardian, Nadia El-Nakla, la femme du Premier ministre écossais Humza Yousaf, a indiqué que la conjointe son frère et leurs quatre enfants ont été évacués de la bande de Gaza grace au soutien de la Turquie.

La famille a obtenu le statut de protection temporaire en Turquie.

El-Nakla a aussi appelé le gouvernement britannique à mettre en œuvre un programme de visas similaire à celui étendu aux Ukrainiens, facilitant la réunification des familles déchirées par les troubles en cours au Moyen-Orient.

Faisant un parallèle avec les efforts de sauvetage pour les Ukrainiens, El-Nakla a souligné l'importance de fournir des opportunités similaires pour les Gazaouis ayant des proches au Royaume-Uni.

"Le programme de réinstallation ukrainien a sauvé tant de vies. Les Gazaouis devraient également avoir cette opportunité, surtout ceux ayant des proches en Grande-Bretagne", a-t-elle souhaité.

Elle a, en outre,exprimé sa frustration face au manque d'options de réinstallation pour sa belle-sœur et ses enfants. El-Nakla a souligné le sentiment d'être une "citoyenne de seconde classe" dans son pays, regrettant de ne pas pouvoir accueillir son frère chez elle.

"Je vois des gens de l'autre côté de la rue héberger des familles ukrainiennes, et c'est bien ainsi. Mais je ne peux pas accueillir mon propre frère. Pour moi, cela est plus que bouleversant. Je suis née ici. Je paie mes impôts. Je contribue à la société. Et pourtant, le gouvernement censé me représenter fait un si mauvais travail", s’est-elle exaspérée.

El-Nakla a exprimé son désarroi face à la faible attention accordée au conflit à Gaza. Décrivant les attaques à Gaza comme un "génocide", elle a souligné que la gravité de la situation dans l’enclave assiégé, avait pratiquement disparu de la conscience publique.

"Ce n'est même pas à l'ordre du jour. C'est la première fois que nous voyons un génocide en temps réel et ce n'est même pas dans l’actualité" a-t-elle regretté.

Alors que le Royaume-Uni est en année électorale, El-Nakla estime que les votants devraient juger les partis politiques en fonction de leur position sur Gaza.

Elle a critiqué l'indifférence apparente du gouvernement britannique à la cause palestinienne, affirmant qu'il ne fait qu’imiter la politique étrangère des États-Unis.

Exprimant sa confusion quant à la position du Parti travailliste, dirigé par l'avocat des droits de l'Homme Keir Starmer, El-Nakla s'est interrogée sur son refus de réclamer un cessez-le-feu, tout en exhortant les dirigeants politiques à considérer l'importance de prendre position du bon côté de l'histoire.

El-Nakla a également affirmé que le tribut psychologique de plaider pour la sécurité de sa famille et la fin de la violence devenait de plus en plus difficile.

Alors que son frère continue de travailler comme médecin aux urgences à Gaza au milieu des bombardements, El-Nakla a exprimé l'épuisement profond et le désespoir ressentis par sa famille.

"Il n'y a rien que je puisse dire pour le réconforter", a-t-elle déploré, partageant un échange poignant avec lui où elle lui rappelait un verset du Coran : "Avec la difficulté vient la facilité."