"Les forces de sécurité mènent des opérations dans le camp de réfugiés d’Al-Faraa, près de Naplouse, pour arrêter les personnes recherchées et saisir des armes. Deux hommes recherchés ont été arrêtés jusqu'à présent. Un certain nombre d'hommes armés ont été blessés lors de l'échange de tirs, et il n'y a eu aucune victime parmi les Israéliens" a déclaré la radio militaire israélienne.

La radio a diffusé sur son site Internet une vidéo dans laquelle on entend les bruits des affrontements dans le camp.

Depuis le déclenchement de la guerre contre Gaza le 7 octobre 2023, l’armée israélienne a intensifié ses opérations militaires en Cisjordanie et accéléré le rythme des incursions et des raids dans les villes et les camps.

Depuis le 7 octobre, l'escalade israélienne en Cisjordanie a entraîné la mort de 347 Palestiniens, selon les données du ministère de la Santé suivies par le correspondant d'Anadolu, en plus de causer des blessures à environ 4 000 Palestiniens, dont 593 enfants, selon le ministère de la Santé, et l'arrestation d'environ 5 822 personnes selon les institutions spécialisées dans les affaires des prisonniers.

La guerre contre Gaza a fait jusqu'à samedi "23 843 morts, 60 317 blessés, des destructions massives d’infrastructures et une catastrophe humanitaire sans précédent", selon les autorités de l'enclave palestinienne et les Nations unies.