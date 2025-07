Des milliers de manifestants ont convergé face à la Maison Blanche aux Etats-Unis pour demander la fin de l'action militaire israélienne à Gaza. Dans la capitale américaine, des personnes ont brandi des pancartes où on pouvait lire : "Pas de vote pour le génocide Joe”, "Pas de vote pour Joe le génocidaire", "Biden a du sang sur les mains" et "Laissez Gaza vivre".

Les partisans de la Palestine ont également organisé une manifestation samedi à Paris pour demander un cessez-le-feu à Gaza. Les manifestants ont défilé pendant des heures, malgré le froid qui règne dans la capitale française, en scandant des slogans tels que "Nous sommes tous des Palestiniens", "Israël est un assassin" et "Vive la lutte du peuple palestinien".

Les manifestants, munis de drapeaux palestiniens et sud-africains, portaient des banderoles avec des messages tels que : "Restez silencieux pendant que les enfants dorment, pas quand ils meurent", "Arrêtez le génocide". Ils ont, de plus, exprimé leur gratitude envers l'Afrique du Sud pour avoir porté plainte pour génocide contre Israël devant la plus haute juridiction de l'ONU.

Lors de la manifestation, Thomas Portes, député du parti France insoumise (LFI), a déclaré à Anadolu que le procès intenté par l'Afrique du Sud devant la Cour internationale de justice (CIJ) était porteur d'espoir pour les Palestiniens. Il a affirmé qu'il considérait l’action de l'Afrique du Sud comme un "signal puissant" représentant la voix du peuple palestinien et a appelé à une mobilisation mondiale pour faire face à la crise actuelle à Gaza.

Manifestations en Europe

Des centaines de protestataires se sont rassemblés samedi à Stockholm, la capitale de la Suède, pour exprimer leur soutien aux Palestiniens et dénoncer avec véhémence les attaques d'Israël contre Gaza. Ils portaient des banderoles sur lesquelles on pouvait lire "Des enfants sont tués à Gaza", "Arrêtez le génocide" et "La Palestine pour toujours", ainsi que des maquettes d'enfants tués lors de l'intensification des bombardements. Les manifestants ont ensuite marché jusqu'à l'ambassade d'Israël en scandant des slogans tels que "Liberté pour la Palestine".

Ils ont également critiqué la Suède et les États-Unis pour leur soutien à Israël, les accusant d'être complices des crimes de guerre commis par Israël contre les Palestiniens.

L'Allemagne, l'Italie et la Croatie ont également connu de grands rassemblements de manifestants qui sont descendus dans la rue pour exprimer leur solidarité avec la Palestine et condamner les attaques d'Israël contre la bande de Gaza.

Sur l'Alexanderplatz à Berlin, des milliers de personnes ont défilé du ministère des Affaires étrangères à la place Potsdamer Platz sous la bannière "Stop à la guerre et à l'agression".

La rue Fori Imperiali à Rome est devenue le point de convergence de plus de 5 000 manifestants qui ont appelé à la fin du génocide contre les Palestiniens. Des banderoles portant l'inscription "Stop au génocide" et des drapeaux de la République d'Afrique du Sud, qui a récemment déposé une plainte pour génocide contre Israël, étaient visibles dans la foule.

À Zagreb, en Croatie, une marche organisée par l'Initiative pour une Palestine libre a attiré des centaines de participants, exhortant la communauté internationale à exiger un cessez-le-feu permanent et inconditionnel à Gaza. On pouvait lire sur des banderoles : "Palestine libre" et "La Croatie se tient debout" : "Palestine libre" et "La Croatie est aux côtés de la Palestine" ont été brandies dans les rues principales de la ville.

Une marche en faveur de la Palestine a débuté samedi au cœur de Londres. Il s’agit de la septième manifestation dans la capitale britannique depuis l'attaque israélienne contre la bande de Gaza début octobre.

L'événement, qui a attiré des centaines de milliers de participants, a été organisé par la Campagne de solidarité avec la Palestine (PSC), qui a salué les manifestations comme constituant "l'une des campagnes politiques les plus importantes et les plus soutenues de l'histoire britannique". La marche a notamment été marquée par la présence de la petite Amal, une marionnette géante représentant un enfant syrien réfugié, qui s’est jointe à un groupe d'enfants palestiniens dans le cortège.

Cette manifestation s'inscrit dans le cadre d'une journée d'action mondiale dans 60 villes et plus de 30 pays en faveur d'un cessez-le-feu total à Gaza.