Une “Autorité palestinienne forte est dans le meilleur intérêt de la sécurité d'Israël", a affirmé le responsable israélien.

"Le Hamas tente de faire le lien entre la question de Gaza et celle de la Judée et la Samarie (Cisjordanie, NDLR), et d'embraser la région. Nous devons empêcher cela par tous les moyens et régler les problèmes des travailleurs et de l'argent ", a-t-il déclaré, notant que "Cela pourrait nuire à notre capacité à atteindre nos objectifs de guerre”.

Gallant a en outre exprimé le souhait que “le gouvernement accepte la position de Tsahal et du Shin Bet (agence de la sécurité intérieure) sur tout ce qui est lié aux travailleurs et à l'argent”, en référence aux propositions visant à autoriser les travailleurs palestiniens de Cisjordanie occupée à entrer en Israël pour y travailler, ainsi qu'aux fonds fiscaux gelés qu'Israël perçoit pour l'Autorité palestinienne, des questions très controversées au sein du cabinet depuis le début de la guerre.

L'Autorité palestinienne du président Mahmoud Abbas contrôle la Cisjordanie, occupée par Israël depuis 1967, tandis que le Hamas contrôle la bande de Gaza.

Des centaines de Palestiniens de Gaza ont été pris au piège en territoire israélien depuis le déclenchement de la guerre contre Gaza le 7 octobre. Beaucoup d'entre eux ont été placés en détention dans des centres situés sur des bases militaires israéliennes en Cisjordanie. Israël a même renvoyé certains d'entre eux début novembre.

Les recettes fiscales - connues en Palestine et en Israël sous le nom de maqasa - sont perçues par le gouvernement israélien au nom de l'Autorité palestinienne sur les importations et les exportations palestiniennes. En retour, Israël perçoit une commission de 3 % sur les recettes collectées.

Les recettes fiscales collectées sont estimées à environ 188 millions de dollars par mois et représentent la principale source qui alimente le budget de l'Autorité palestinienne.

La guerre d'Israël contre Gaza a tué au moins 23 968 Palestiniens et en a blessé 60 582 autres, selon les autorités sanitaires.