Le secrétaire d'État américain Antony Blinken a qualifié mercredi de "déchirantes" les souffrances des Palestiniens de Gaza après trois mois d'attaques israéliennes, ajoutant qu'"il doit y avoir une autre voie" pour répondre aux préoccupations d'Israël.

"Ce que nous voyons chaque jour à Gaza est déchirant, et la souffrance que nous constatons chez des hommes, des femmes et des enfants innocents me brise le cœur", a-t-il déclaré lors du Forum économique mondial de Davos, en Suisse.

Il a qualifié de "dévastatrice" la "tragédie" qui se déroule dans la bande de Gaza assiégée, notant "Cela renforce également ma conviction qu'il doit y avoir et qu'il y a une autre voie qui répond aux préoccupations et aux questions les plus profondes d'Israël. Les Israéliens doivent vivre en sécurité. Ils ne peuvent pas revivre le 7 octobre. Aucun pays n'accepterait une répétition du 7 octobre".

Il a encore estimé qu'un état palestinien a besoin d'une structure gouvernementale qui “donne aux gens ce qu'ils veulent et qui collabore avec Israël pour être efficace”. “Israël devrait soutenir une autorité palestinienne réformiste capable de prendre soin de son peuple au lieu de s’y opposer fermement”, a-t-il lancé. ll existe une grande opportunité de normalisation avec Israël au Moyen-Orient, et le défi est de “l’exploiter, selon lui.

A la question de savoir si la vie des juifs a plus d’importance que celle des Palestiniens musulmans et des chrétiens, Blinken a répondu catégoriquement non.

Les dirigeants politiques et économiques mondiaux se sont réunis en Suisse à l'occasion du Forum économique mondial pour discuter des risques et des défis mondiaux sur fond de conflits, notamment le conflit israélo-palestinien et la guerre entre la Russie et Ukraine.

Au cours de la campagne militaire israélienne, au moins 24 448 Palestiniens ont été tués et 61 504 autres blessés. La majorité des victimes sont des enfants et des femmes. Selon les Nations unies, 85 % de la population de Gaza est déjà déplacée à l'intérieur du pays en raison des graves pénuries de nourriture, d'eau potable et de médicaments.