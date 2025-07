La délégation parlementaire turque, qui suit le procès intenté par l’Afrique du Sud contre Israël pour génocide devant la Cour internationale de justice (CIJ), a exhorté cette dernière à se prononcer contre l’état hébreu, qui a tué plus de 24 000 Palestiniens à Gaza depuis le mois d'octobre.

Cuneyt Yuksel, président de la commission parlementaire de la justice, a indiqué qu'ils s'attendaient à ce que la Cour des Nations unies basée à La Haye déclare qu'Israël a violé la Convention de 1948 sur le génocide dans ses actions dans l'enclave sous blocus.

"Si l'affaire est entendue de manière juste et équitable, la CIJ devrait statuer qu'Israël a violé la Convention sur le génocide. Nous attendons de la CIJ qu'elle prenne une mesure provisoire ordonnant à Israël de cesser ses attaques contre Gaza", a-t-il indiqué.

Les preuves présentées lors des audiences montrent qu'Israël a commis des actes de génocide à l'encontre des Palestiniens dont le meurtre de civils, l'infliction de blessures physiques et mentales graves, le déplacement forcé de personnes et le déni d'accès à la nourriture, à l'eau et aux soins médicaux.

La délégation a également appelé à un cessez-le-feu permanent à Gaza et à la fourniture d'une aide humanitaire sans entrave dans la région.

L'Afrique du Sud, qui a porté l'affaire devant la CIJ, a accusé les autorités israéliennes d'avoir perpétré un génocide contre les Palestiniens de Gaza au cours de leur assaut militaire. Elle a également demandé à la Cour de prendre des mesures provisoires pour protéger le peuple palestinien, notamment en demandant à Israël de cesser immédiatement ses attaques militaires. Après deux jours d'audience, les 11 et 12 janvier, la CIJ a déclaré qu'elle avait commencé à délibérer et qu'elle rendrait une décision dont la date serait annoncée "en temps utile".

Les photographies d'Anadolu comme preuves devant la CIJ

Les photographies prises par l'agence Anadolu qui ont été déposées devant la plus haute juridiction de l'ONU comme preuves dans le procès auront certainement un impact sur l'issue du procès, a déclaré le consul général de Turquie en Palestine.

Anadolu a compilé les photos dans un livre, intitulé "Preuve", qui sera utilisé à la Cour internationale de justice (CIJ) de La Haye, "l'affaire la plus importante du siècle", selon le consul général de Turquie à Jérusalem, l'ambassadeur Ahmet Riza Demirer.

Le procès pourrait entrer dans l'histoire comme "l'affaire de notre siècle", selon Demirer, ajoutant : “Peut-être qu'il n'y aura pas d'autre affaire du même genre dans l'histoire de l'Europe".

