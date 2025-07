La Turquie a exprimé son inquiétude face à l'escalade des événements, qui a commencé par des attaques iraniennes visant des cibles spécifiques en Irak, s'est étendue avec des attaques menées par l'Iran contre certaines cibles au Pakistan, et s'est encore intensifiée avec les attaques menées en réponse par le Pakistan contre des cibles iraniennes.

"Nous prônons la résolution des problèmes dans un esprit d'amitié et de fraternité, en mettant l'accent sur le respect mutuel de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des nations et en adhérant aux principes fondamentaux du droit international, en particulier de la charte des Nations unies", a déclaré le ministère des Affaires étrangères du pays dans un communiqué.

La Turquie espère une résolution pacifique de toutes les questions par le dialogue et la coopération, en évitant toute escalade qui pourrait constituer une menace pour la sécurité et la stabilité régionales, selon la même source.

Proposant de partager son expérience et d'aider les pays de la région à résoudre pacifiquement leurs différends, le ministère turc des Affaires étrangères a exhorté "ses amis et frères en Iran, en Irak et au Pakistan" à promouvoir la paix par la modération et le bon sens.

Le MAE turc s'est entretenu avec ses homologues pakistanais et iranien

Lors de sa visite à Amman, capitale de la Jordanie, le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, a eu des entretiens téléphoniques avec les ministres des Affaires étrangères du Pakistan et de l'Iran, selon des sources diplomatiques.

Lors de ses discussions avec ses homologues pakistanais, Jalil Abbas Jilani, et iranien, Hüseyin Emir Abdullahiyan, le ministre Fidan a souligné l'importance d'éviter de nouveaux problèmes dans la région et a appelé les deux parties à la retenue. Jilani et Abdullahiyan auraient indiqué à Fidan qu'ils ne souhaitaient pas non plus une escalade des tensions.

Dans ce contexte de conflits, l'armée de l'air pakistanaise a lancé ce jeudi des frappes aériennes sur l'Iran, qui viseraient, selon Islamabad, des “sites terroristes”. Cette attaque a fait au moins neuf morts et a encore accru les tensions entre les deux pays voisins.