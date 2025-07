Dimanche, 100 jours se sont écoulés depuis l'attaque surprise du Hamas contre Israël. Depuis lors, le Premier ministre du pays et son cabinet de guerre ont fait pleuvoir l'enfer sur Gaza et ses occupants.

Pendant des mois, les États-Unis ont continué à apporter un soutien inconditionnel à leur allié, malgré l'accusation historique de génocide portée par l'Afrique du Sud - soutenue par une myriade de pays du Sud - contre Israël devant la Cour internationale de justice (CIJ).

En mer Rouge, les Houthis du Yémen perturbent la navigation commerciale, incitant les États-Unis à répondre par leurs propres frappes. En outre, les tensions à la frontière israélo-libanaise s’accentuent de jour en jour.

Alors que les craintes d'une guerre régionale sont largement répandues, il est clair que nous assistons à un changement tectonique dans la région, avec des répercussions à l'échelle mondiale. L'assaut d'Israël sur Gaza a brisé le vernis du leadership occidental, tandis que l'affaire de la CIJ a rehaussé le rôle du Sud.

À Gaza, les statistiques sont stupéfiantes : 2 millions de personnes déplacées et près de 24 000 morts, dont 10 000 enfants. Plus de 65 000 blessés, 60 % des bâtiments endommagés ou détruits, 21 hôpitaux sur 36 hors service, plus de 1 000 travailleurs de la santé tués ou blessés, au moins 82 journalistes tués, et un quart de la population au bord de la famine.

Pourtant, malgré le caractère systématique des destructions, les États-Unis, principal bailleur de fonds d'Israël, refusent de modifier leur politique de soutien inébranlable et inconditionnel. La superpuissance mondiale, au lieu de défendre courageusement les principes qui sous-tendent l'ordre international qu'elle prétend diriger, est devenue impuissante : ses alliés ne veulent pas tenir compte de ses demandes, tandis que ses ennemis font fi de ses menaces. Il convient de se demander où les choses peuvent aller à partir de maintenant.

Si l'on devait dresser un bilan de la réalisation des objectifs américains dans la région, Washington obtiendrait certainement une mauvaise note.

Il n'a pas été en mesure d'atténuer les excès de l'assaut israélien sur Gaza, l'aide humanitaire apportée à la zone assiégée ne représente qu'une fraction de ce qui est nécessaire à la survie des populations, les attaques des Houthis en mer Rouge ne montrent aucun signe d'apaisement, l'Iran s'est senti suffisamment puissant pour reprendre l'un de ses navires qui avait été précédemment saisi par les États-Unis, et les efforts américains pour parvenir à une normalisation entre Israël et l'Arabie saoudite ont été stoppés net dans leur élan. Il est clair que les Etats-Unis ont touché le fond quant à leur crédibilité et efficacité dans la région.

Alors que le président Joe Biden et son équipe tâtonnent au Moyen-Orient, la situation interne ne s’en porte pas mieux pour le président qui jouissait auparavant d'un large soutien au sein des communautés arabes et musulmanes américaines.

Aujourd'hui, dans sa quête d’un deuxième mandat à la Maison blanche, il risque de perdre des États clés comme le Michigan, car une grande partie des Américains arabes et musulmans - ainsi que leurs alliés - rejettent ce soutien ostentatoire apporté par es États-Unis au génocide à Gaza.

Si la menace de ces électeurs de rester chez eux le jour de l'élection se concrétise, le monde pourrait devoir faire face à une deuxième présidence de Donald Trump et à toutes ses conséquences.

Une autre présidence Trump verrait probablement des niveaux encore plus élevés d'impunité pour Israël dans la région, ainsi qu'une forte pression pour fournir des incitations financières et économiques aux pays arabes afin de normaliser les relations avec Israël au détriment d'un engagement israélien tangible en faveur de la création d'un État palestinien.

Les relations entre les États-Unis et l'Iran deviendraient encore plus conflictuelles, ce qui entraînerait une augmentation potentielle des démonstrations de force par les mandataires iraniens contre le personnel et les intérêts des États-Unis. En bref, les perspectives régionales, déjà désastreuses, s'assombriraient encore davantage.

Il est difficile d'imaginer ce qui pourrait pousser l'administration Biden à changer soudainement de vitesse. Mais ce changement doit être opéré si l'on veut avoir l'espoir de ramener la région au bord du gouffre.

Il est grand temps que M. Biden envisage de conditionner l'assistance militaire et le réapprovisionnement en armes d'Israël à un changement sérieux de sa tactique à Gaza, en mettant immédiatement fin à ses attaques contre les civils et en autorisant l'entrée de nourriture et d'aide médicale dans la région.

Alors qu'ils intensifient leur riposte ciblée contre les Houthis en mer Rouge, les États-Unis doivent également fournir une rampe de sortie qui permettrait une désescalade au fur et à mesure que les États-Unis et leurs alliés rétablissent un passage sûr pour les navires commerciaux dans la région.

Enfin, les États-Unis doivent faire entendre à Israël de manière crédible qu'ils ne se laisseront pas entraîner dans une guerre entre l'État juif et le Hezbollah. Enfin, pour rétablir leur crédibilité sur la scène internationale, il serait judicieux que les États-Unis soutiennent les décisions de la CIJ si des mesures provisoires sont décidées, faisant ainsi respecter le droit international.

Il est grand temps que M. Biden envisage de conditionner l'assistance militaire et le réapprovisionnement en armes d'Israël à un changement sérieux de sa tactique à Gaza

Pour être clair, il est extrêmement improbable que les États-Unis prennent l'une ou l'autre des mesures citées ci-dessus. Dans l'état actuel des choses, attendre des États-Unis qu'ils agissent avec l'intégrité et la responsabilité qu'exige leur statut n'est qu'un vœu pieux, une lamentation nostalgique sur un avenir qui aurait pu être plus équilibré.

Le scénario le plus probable est que la situation décrite ci-dessus continuera à se détériorer. Davantage de vies palestiniennes et israéliennes seront perdues, le risque d'une erreur de calcul qui embraserait la région augmentera, et Israël continuera à défier le droit international, inexplicablement aidé par les pays mêmes qui prétendent défendre les droits de l'homme et la responsabilité de protéger.

Ceux qui souhaitent s'accrocher à une parcelle d'espoir devront viser le long terme : l'éveil d'un mouvement mondial en faveur de la paix et de la justice, un élan de responsabilité et d'action de la part des pays du Sud, et peut-être même la foi dans la perspective que les horreurs de ces 100 derniers jours seront un jour considérées comme le sombre début d'un long chemin vers un monde plus juste, un monde où Israéliens et Palestiniens pourront vivre côte à côte dans la sécurité, la dignité et la liberté.

