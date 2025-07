Altun a indiqué qu'il avait eu une "réunion productive" avec Hikmet Hajiyev, un assistant du président de l'Azerbaïdjan, lors de sa visite à Ankara.

Altun a fait remarquer que la Turquie attache une grande importance au renforcement de la collaboration avec l'Azerbaïdjan dans les domaines de la communication, des médias, de la diplomatie publique et de la lutte contre la désinformation, tant au niveau régional que mondial.

"Dans la période à venir, nous intensifierons notre collaboration dans les domaines des médias et de la communication et poursuivrons notre lutte pour la vérité en tant que deux pays amis et fraternels sur la scène internationale", a-t-il ajouté.