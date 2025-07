Les forces de sécurité turques ont "neutralisé" 10 terroristes du PKK dans la zone d’opération de Claw-Lock, dans le nord de l’Irak, a annoncé dimanche le ministère de la Défense nationale du pays.

"Nos héroïques forces armées turques continuent de démolir les cachettes des terroristes avec leurs griffes d'acier", ajoute le texte.

Le ministère a également exprimé la détermination de la Turquie à éliminer les terroristes.

Les autorités turques utilisent le terme "neutraliser" pour laisser entendre que les terroristes en question se sont rendus, ont été tués ou capturés.

La Turquie a lancé l'opération Claw-Lock en avril 2022 pour cibler les cachettes de l'organisation terroriste PKK dans les régions de Metina, Zap et Avasin-Basyan, au nord de l'Irak, près de la frontière turque.

Elle a été précédée des opérations Claw-Tiger et Claw-Eagle lancées en 2020 pour éliminer les terroristes qui se cachent dans le nord de l'Irak et préparent des attaques transfrontalières en Turquie.

Au cours de sa campagne terroriste de plus de 35 ans contre la Turquie, le PKK – répertorié comme organisation terroriste par la Turquie, les États-Unis, le Royaume-Uni et l'UE – a été responsable de la mort de plus de 40 000 personnes, dont des femmes, des enfants et des nourrissons .