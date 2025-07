Les attaques israéliennes contre la bande de Gaza ont détruit 1 000 mosquées depuis le 7 octobre, a indiqué le ministère palestinien des Affaires religieuses et des Waqfs, notant qu’il existe environ 1200 mosquées dans la bande de Gaza.

“La reconstruction de ces mosquées coûtera environ 500 millions de dollars, a-t-on précisé de même source.

Les raids israéliens continus sur l’enclave assiégée de Gaza ont également tué plus de 100 prédicateurs musulmans, selon le ministère.

“L’occupation israélienne continue de détruire des dizaines de cimetières et de creuser des tombes, violant leur caractère sacré… et volant les cadavres à l’intérieur, dans un défi évident des chartes internationales et des droits de l’homme”, s’est indigné le département.

Selon un communiqué du ministère, une église, plusieurs bâtiments administratifs, des écoles coraniques et le siège d'une banque ont été également détruits lors d'attaques israéliennes.

"Nous appelons les nations arabes et islamiques et les personnes de conscience à assumer leurs responsabilités envers les Palestiniens dans la bande de Gaza", ajoute le texte.

Israël a pilonné la bande de Gaza depuis une attaque transfrontalière du Hamas le 7 octobre, qui, selon Tel Aviv, a tué près de 1 200 personnes.

Depuis, au moins 25.105 Palestiniens ont été tués, pour la plupart des femmes et des enfants, et 62.681 ont été blessés, selon les autorités sanitaires palestiniennes.

L'offensive israélienne a laissé 85 % de la population de Gaza déplacée à l'intérieur du pays, en raison de graves pénuries de nourriture, d'eau potable et de médicaments, tandis que 60 % des infrastructures de l'enclave ont été endommagées ou détruites, selon l'ONU.