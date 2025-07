Israël doit accepter une solution à deux Etats pour mettre fin à la guerre et garantir sa sécurité, ont souligné des ministres des Affaires étrangères de l'UE avant une réunion où ils rencontreront séparément leurs homologues israélien et palestinien.

"Ce que nous voulons est bâtir une solution à deux Etats. Parlons-en", a lancé le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell devant les journalistes à Bruxelles, alors que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a réaffirmé son opposition à une "souveraineté palestinienne".

"Quelles sont les autres solutions auxquelles ils pensent?", s'est-il interrogé. "Faire partir tous les Palestiniens? Les tuer?", a-t-il ajouté. Les Israéliens "sont en train de semer les graines de la haine pour des générations à venir", a encore déploré M. Borrell, pour qui Israël ne peut construire la paix "seulement" par la guerre.

Le haut représentant de l’UE pour les affaires étrangères a encore indiqué avoir présenté aux ministres des 27 "une approche globale" pour aller vers une paix durable, reconnaissant toutefois que les Européens disposaient de peu de moyens de pression sur Israël. "Nous n'en sommes pas encore là", a-t-il affirmé, interrogé sur ce point.

Dans un document de travail remis aux 27 membres, M. Borrell assure qu'il faut préparer dès "maintenant" les conditions d'une paix durable dans la région, qui passe par la mise en œuvre d'une solution à deux Etats.

Il préconise la tenue "au plus tôt" d'une conférence de paix "préparatoire" entre les Européens et plusieurs pays arabes, dont l'Arabie saoudite, l'Egypte et la Jordanie, à laquelle seraient invités les Etats-Unis.

"Seule solution"

Une solution à deux Etats, palestinien et israélien vivant côte à côte, est la "seule solution", ont martelé plusieurs ministres dont la cheffe de la diplomatie allemande Annalena Baerbock. "Même ceux qui ne veulent pas en entendre parler n'ont jusqu'à présent proposé aucune alternative", a-t-elle affirmé.

Dans ce contexte, le refus d'Israël d'une telle solution est "inquiétant", a déclaré de son côté le ministre français des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, qui participe lundi à sa première réunion ministérielle à Bruxelles depuis son arrivée au Quai d'Orsay.

C'est "inacceptable", a lancé de son côté le ministre irlandais des Affaires étrangères Micheal Martin.

Le chef de la diplomatie israélienne Israël Katz rencontrera les ministres de l'UE dans la matinée, puis ce sera le tour de celui de l'Autorité palestinienne Riyad al-Maliki dans l'après-midi. Aucune rencontre entre les deux hommes n'est prévue.

Les chefs de la diplomatie de l'UE vont également rencontrer, lors d'un déjeuner de travail, leurs homologues égyptien Sameh Choukry, saoudien Fayçal ben Farhane et jordanien Ayman Safadi, ainsi que le secrétaire-général de la Ligue Arabe Ahmed Aboul Gheit.

Autant de pays et d'organisations qui pourraient jouer un rôle important - aussi bien économique que politique - après la guerre.

Les pays de l'UE sont inquiets du nombre de victimes civiles depuis le 7 octobre, et ont appelé à plusieurs reprises à des trêves humanitaires.

Mais, très divisés, ils ne sont jusqu'à présent pas parvenus à aller au-delà, et à se mettre d'accord sur un appel à un cessez-le-feu, auquel certains pays, comme l'Allemagne, s'opposent, soulignant le droit d'Israël à se défendre.

Plusieurs pays ont affirmé qu'il y avait "beaucoup trop" de victimes civiles, a encore indiqué Josep Borrell. Mais "beaucoup trop qu'est ce que ça veut dire ? Pendant combien de temps tout cela va-t-il encore durer ?", s'est-il interrogé.

Israël a lancé une offensive meurtrière contre la Bande de Gaza le 7 octobre, faisant au moins 25 105 morts et 62 681 blessés parmi les Palestiniens. Selon les autorités de Tel-Aviv, près de 1 200 Israéliens auraient été tués lors de l'attaque menée par le Hamas. L'offensive israélienne a provoqué le déplacement interne de 85 % de la population de Gaza, confrontée à de graves pénuries de nourriture, d'eau potable et de médicaments, tandis que 60 % des infrastructures de l'enclave ont été endommagées ou détruites, selon les Nations unies.